Kar küreme aracının çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti!

Ordu’nun Kabataş ilçesinde, geri manevra yapan kar küreme aracının çarptığı 67 yaşındaki Mesut Keskin hayatını kaybetti.

Ordu’nun Kabataş ilçesine bağlı Ardıç Mahallesi’nde, saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, yoğun kar yağışının etkisini gösterdiği bölgede temizlik çalışması yapan E.A. kontrolündeki kar küreme aracı, geri manevra yaptığı sırasında çalışmaları izleyen Mesut Keskin’e çarptı.

KAR KÜREME ARACI ÇARPTI!

Çevrede bulunan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mesut Keskin, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelerin ardından ambulansla Aybastı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

BÜTÜN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI!

Mesut Keskin, kaldırıldığı hastanede doktorlar tarafından yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI!

Kar küreme aracının sürücüsü E.A. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay ile ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.


Kaynak:DHA

