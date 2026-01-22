Hava sıcaklığının eksi dereceleri bulduğu Sivas'ta, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kara yolları ulaşıma kapandı.

KAR VE TİPİ SİVAS'I ESİR ALDI

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, bazı bölgelerde tipi şeklinde etkili oldu. Meydana gelen tipi nedeniyle Sivas-Malatya ve Sivas-Kayseri kara yolunda ulaşım aksadı.

Bu sebeple trafik ekipleri, Demir-Çelik fabrikası kavşağında Sivas-Kayseri ve Malatya yolunu saat 13.30 itibarıyla ulaşıma kapattı.

YOLLAR ULAŞIMA KAPATILDI

Aynı şekilde Sivas-Malatya kara yolu da Ulaş ilçesi girişinden itibaren trafiğe kapatıldı. Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı araçlar Ulaş ilçe girişinde, bazıları ise Demir-Çelik kavşağında beklemeye alındı.

Kayseri ve Malatya yönüne gidecek araçların bir kısmı ise yeniden Sivas kent merkezine yönlendirildi. Bölgede bekleyen araçlar havadan görüntülendi. Karayolları ekipleri yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

SİVAS HAVA DURUMU

Kar yağışının etkili olduğu hava sıcaklığı eksi 3 dereceye kadar düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aktardığı verilere göre kar yağışının, 23 Ocak Cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor.