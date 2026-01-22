Kar bir ay sonra nihayet durdu kalınlık 2 metreyi buldu

Doğu bölgesinde etkili olan soğuk havalar ile beraber bir aydır devam eden kar yağışları Karlıova'da hayatı durdurdu. İlçede kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Binaların girişleri kapandı.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde günlerdir etkili olan kar yağışının durması ile ekipler harekete geçti. Günlerdir devam eden yağışlar sonucunda kar kalınlığı yer yer 2 metreyi buldu. Karın durması ile İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri köy, mahalle ile cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarına başlayabildi.

BİR AYDIR DEVAM EDİYORDU

Kış mevsiminin etkili olduğu Karlıova’da yaklaşık bir aydır etkili olan kar yağışı son iki gündür durakladı. Kar yağışlarının durması ile ilçe genelinde karla mücadele çalışmalarına ağırlık verildi.

2 METREYİ BULDU

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu Karlıova'da, İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarının açılması için çalışma yürütürken, belediye ekipleri de mahalle yolları ile ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Belediye personeli Turan Eroğlu, "Yaklaşık bir aydır kar yağışı devam ediyor. Son iki gündür yağışların durmasıyla birlikte cadde ve sokakların temizlenmesi için çalışmalara başladık" dedi.

Kaynak:DHA

