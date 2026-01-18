Kalp krizi geçiren polis kurtarılamadı

Mersin’in Erdemli ilçesinde acil serviste yaşanan olayda, polis memuru kurtarılamadı. Erdemli Devlet Hastanesi'ne sırt ağrısı şikayetiyle kendi imkanlarıyla başvuran polis memuru Bekir Şimşek, acil serviste muayene edilirken aniden rahatsızlandı.

ACİL SERVİSTE FENALAŞTI

Acil servisin yeşil alanında muayenesi devam eden 51 yaşındaki Bekir Şimşek, bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Bunun üzerine sağlık personeli tarafından derhal kırmızı alana alınarak müdahaleye başlandı.

YAPILAN TÜM MÜDAHALELER SONUÇSUZ KALDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm resüsitasyon ve tedavi çabalarına rağmen polis memuru Bekir Şimşek kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

AİLESİ VE MESLEKTAŞLARI YASA BOĞULDU

Mersin Polis Evi Şube Müdürlüğü Şehit Sedat Gezer Sosyal Tesisleri kadrosunda görev yapan Bekir Şimşek'in vefatı, ailesi, yakın çevresi ve tüm emniyet teşkilatında büyük üzüntüye yol açtı. Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.