Antalya'da kardeş kavgası kanlı bitti: Ağabeyini öldürüp polise teslim oldu

Olay, Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.E.U. ile ağabeyi V.U. ve yengesi Z.U. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Site içerisinde büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öfkesine hakim olamayan M.E.U., o sırada araç içerisinde bulunan ağabeyi ve yengesine yanında getirdiği ateşli silahla kurşun yağdırdı.

AĞABEY KURTARILAMADI, YENGE YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Silah seslerini duyan site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan V.U. ve Z.U., ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen ağabey V.U. hayatını kaybetti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan yenge Z.U.'nun ise tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü bildirildi.

KATİL ZANLISI KARDEŞ TESLİM OLDU

Ağabeyini öldüren ve yengesini yaralayan M.E.U., olay yerinden uzaklaştıktan kısa bir süre sonra polis merkezine giderek suç aletiyle birlikte teslim oldu.