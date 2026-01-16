Antalya'da kardeş kavgası kanlı bitti: Ağabeyini öldürüp polise teslim oldu

Antalya'da kardeş kavgası kanlı bitti: Ağabeyini öldürüp polise teslim oldu
Yayınlanma:
Antalya’nın Kepez ilçesinde bir sitede meydana gelen aile içi tartışma kanlı bitti. Kardeşler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada, bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı. Olayın faili olan kardeş, saldırının ardından emniyete giderek teslim oldu.

Olay, Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.E.U. ile ağabeyi V.U. ve yengesi Z.U. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Site içerisinde büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öfkesine hakim olamayan M.E.U., o sırada araç içerisinde bulunan ağabeyi ve yengesine yanında getirdiği ateşli silahla kurşun yağdırdı.

AĞABEY KURTARILAMADI, YENGE YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Silah seslerini duyan site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan V.U. ve Z.U., ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen ağabey V.U. hayatını kaybetti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan yenge Z.U.'nun ise tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü bildirildi.

154 suçtan 543 yıl hapis cezası olan firari yakalandı154 suçtan 543 yıl hapis cezası olan firari yakalandı

KATİL ZANLISI KARDEŞ TESLİM OLDU

Ağabeyini öldüren ve yengesini yaralayan M.E.U., olay yerinden uzaklaştıktan kısa bir süre sonra polis merkezine giderek suç aletiyle birlikte teslim oldu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Türkiye
98 yıl hapisle aranıyordu: Yaklanarak cezaevine gönderildi
98 yıl hapisle aranıyordu: Yaklanarak cezaevine gönderildi
Meteoroloji'den Ege'ye fırtına uyarısı
Meteoroloji'den Ege'ye fırtına uyarısı
Jandarmadan kaçak kazıya suçüstü operasyon!
Jandarmadan kaçak kazıya suçüstü operasyon!