Arkadaşını öldürdü! Devriye gezen polise teslim oldu

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 23 yaşındaki şüpheli A.M., kavga ettiği arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Karapınar Mahallesi Mevhibe Sokak’taki tek katlı müstakil evde meydana geldi. A.M. ile arkadaşı M.P. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ARKADAŞINI KARNINDAN BIÇAKLADI

Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İkili arasında çıkan arbede sırasında A.M., yanında bulunan bıçakla M.P.'yi karnından bıçakladı.

Olayın ardından evden ayrılan A.M., Alanönü Mahallesi’nde devriye gezen polis ekiplerine suçunu itiraf ederek teslim oldu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayın yaşandığı adrese ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin evde yaptığı kontrollerde M.P.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından M.P.’nin cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.