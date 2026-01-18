Arkadaşını öldürdü! Devriye gezen polise teslim oldu

Arkadaşını öldürdü! Devriye gezen polise teslim oldu
Yayınlanma:
Eskişehir'de A.M. isimli şüpheli arkadaşı M.P'yi bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli olayın ardından polise teslim oldu.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 23 yaşındaki şüpheli A.M., kavga ettiği arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Karapınar Mahallesi Mevhibe Sokak’taki tek katlı müstakil evde meydana geldi. A.M. ile arkadaşı M.P. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

tartistigi-arkadasini-bicaklayarak-oldur-1121584-332871.jpg

ARKADAŞINI KARNINDAN BIÇAKLADI

Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İkili arasında çıkan arbede sırasında A.M., yanında bulunan bıçakla M.P.'yi karnından bıçakladı.

Bursa’da alacak kavgası! Arkadaşını bıçakladıBursa’da alacak kavgası! Arkadaşını bıçakladı

Olayın ardından evden ayrılan A.M., Alanönü Mahallesi’nde devriye gezen polis ekiplerine suçunu itiraf ederek teslim oldu.

tartistigi-arkadasini-bicaklayarak-oldur-1121580-332871.jpg

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayın yaşandığı adrese ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin evde yaptığı kontrollerde M.P.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından M.P.’nin cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Türkiye
Çaya düşen otomobildeki baba ve oğlu hayatını kaybetti
Çaya düşen otomobildeki baba ve oğlu hayatını kaybetti
Şişli'de feci motosiklet kazası: Kaskı başından çıkan sürücü hayatını kaybetti
Şişli'de feci motosiklet kazası: Kaskı başından çıkan sürücü hayatını kaybetti