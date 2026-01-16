Jandarmadan kaçak kazıya suçüstü operasyon!

Jandarmadan kaçak kazıya suçüstü operasyon!
Yayınlanma:
Aydın’ın Karacasu ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Aydın’da, İl Jandarma Komutanlığı ve Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, izinsiz kazı yapıldığı bilgisini aldı.

karacasuda-kacak-kaziya-jandarmadan-suc-1119471-332244.jpg

ŞÜPHELİLERİ SUÇÜSTÜ YAKALADILAR!

Yapılan ihbar üzerine, çalışma başlatan jandarma ekipleri, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Karacasu’da dağlık alanda S.V. (48), F.K. (34), E.G. (28), A.A. (36) ve A.K.'yi (38) izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

karacasuda-kacak-kaziya-jandarmadan-suc-1119472-332244.jpg

İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR!

Şüphelilerin yanında 2 kürek, 4 kazma, 3 kafa lambası, 1 balyoz, 1 balta, 1 keser, 1 el feneri ve 1 kova ele geçirildi.

Ölümlü kaçak define kazısında 1 kişi tutuklandıÖlümlü kaçak define kazısında 1 kişi tutuklandı

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.


Kaynak:DHA

