İzmir'de cinayet firarisi saklandığı yerde yakalandı

İzmir'in Buca ilçesinde, hakkında kesinleşmiş ağır hapis cezası bulunan bir firari, polis tarafından düzenlenen operasyonla ele geçirildi. U.I. isimli şahıs, 'kasten öldürme' suçundan dolayı aranıyordu.

Firari hükümlü polisi görünce kaçtı kıskıvrak yakalandı!

SAKLANDIĞI YERDE POLİS TARAFINDAN BULUNDU

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında harekete geçti. Ekipler, Adatepe Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlediği operasyonda, aranan U.I.'yi saklandığı yerde etkisiz hale getirdi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE TESLİM EDİLDİ

Yakalanan şahsın, kasten öldürme suçundan dolayı 18 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki gerekli işlemleri tamamlanan U.I., adli makamlara sevk edilerek cezaevine gönderilmek üzere teslim edildi.