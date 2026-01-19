İstanbul’u kar vurdu ekipler alarma geçti! Trafik yoğunluğu yüzde 81’i gördü

İstanbul’da gece saatlerinde etkisini kaybeden kar yağışı, sabaha karşı yeniden kuvvetlenerek kent genelinde etkili oldu. Saat 05.00 itibarıyla özellikle Avrupa Yakası’nda Esenler, Bağcılar, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Eyüpsultan’da yoğun kar sağanakları görüldü. Sabah saatlerinde Anadolu Yakası’nda da yağış etkisini artırdı.

Meteoroloji İstanbul'da karın yağmura döneceği saati açıkladı

Hava sıcaklıklarının -2 ile 2 derece arasında seyrettiği kentte, yağışların gün boyunca aralıklarla devam etmesi, akşam saatlerinden itibaren ise yağmura dönmesi bekleniyor.

AKOM KOORDİNASYONUNDA ALARM

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 18 Ocak sabahı itibarıyla AKOM koordinasyonunda alarm durumuna geçti. Afet İşleri, Yol Bakım, İtfaiye, Zabıta, İSKİ, İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları’nın da aralarında bulunduğu 16 kurum, çalışmaları tek merkezden yürütüyor.

11 BİNİ AŞKIN PERSONEL SAHADA

İBB, sorumluluğundaki 4 bin 298 kilometrelik yol ağında kışla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sahada:

11 bin 242 personel 3 bin 492 araç ve iş makinesi 370 bin ton tuz stoku 1.800 ton solüsyon kapasitesi ile görev yapılıyor.

Gece ve sabah saatleri arasında 9 bin 807 ton tuz ile 122 ton solüsyon kullanıldı. Ana arterlerde tuzlama ve solüsyon çalışmaları yapılırken, üst geçitler, metro ve metrobüs durakları, acil servis girişleri ve kaldırımlar da ekipler tarafından güvenli hale getirildi.​​​​​​​

SABAH TRAFİĞİ YÜZDE 81’E ÇIKTI

Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte İstanbul genelinde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 81’e kadar yükseldi. Özellikle Avrupa Yakası’ndaki ana arterlerde aksamalar yaşanırken, ekiplerin müdahalesiyle trafik akışı kademeli olarak rahatladı. Yetkililer, yoğunluğun başlıca nedenlerinden birinin kış lastiği olmayan araçların trafiğe çıkması olduğunu belirtti. ​​​​​​​

TOPLU ULAŞIMDA BÜYÜK AKSAMA YAŞANMADI

Metro İstanbul ve Şehir Hatları seferleri genel olarak sorunsuz şekilde devam etti. Ancak bazı tramvay hatlarında, özellikle T1 Bağcılar-Güneştepe mevkiinde hat üzerinde kalan araçlar nedeniyle gecikmeler yaşandı. Yüksek kesimlerde ise olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı İETT otobüs seferlerinde gecikme ve iptaller görüldü. Sorunlu noktalara ek seferler yönlendirildi.​​​​​​​ ​​​​​​​

378 İHBARA MÜDAHALE EDİLDİ

İBB Komuta Merkezleri ve Çözüm Merkezi’ne toplam 378 ihbar ulaştı. İhbarların büyük bölümünü yol açma ve tuzlama talepleri oluşturdu. En fazla başvuru Beykoz, Sultangazi, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa ve Bağcılar’dan geldi. ​​​​​​​

EVSİZLERE VE SOKAK HAYVANLARINA DESTEK

Soğuk hava nedeniyle yürütülen sosyal destek çalışmaları kapsamında 630 evsiz vatandaş, İBB tesisleri ve anlaşmalı otellerde misafir ediliyor. 11 Kasım’dan bu yana toplam 1.654 kişi barınma ve sağlık hizmetlerinden yararlandı. Veteriner Hizmetleri ekipleri ise sahipsiz sokak hayvanları için bakım ve tedavi çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.