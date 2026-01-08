İmamoğlu Erdoğan'ın asıl hedefini açıkladı!

CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı olmasını duyurmasından sonra, önce 32 senelik diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu, diploma iptalinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınıp 23 Mart tarihinde tutuklandı.

'Erdoğan rakibini hapse attı' manşetleri ile dünya gündemine oturan bu olayın ardından yurt genelinde protesto gösterileri oldu ve yüzlerce genç tutuklandı. CHP'nin 15.5 milyon vatandaşın oyu ile resmen cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu için 23 Mart tarihinden bu yana 80'e yakın miting düzenlendi.

CHP ise bu buluşmaları miting olarak değil eylem olarak tanımlamayı daha doğru bulduğunu ifade ediyor.

CHP'den yılın ilk İstanbul mitingi: Soğuğa rağmen on binler Beykoz'da

İMAMOĞLU ABD BASININA KONUŞTU: ERDOĞAN'I YENEBİLECEĞİMİ BİLİYORLAR

Tutuklanmasının ardından sosyal medya hesapları engellenen, resimlerinin asılmasının yasaklandığı İmamoğlu bu defa ABD basınından Politico gazetesine konuştu. Politico'nun sorularını yazılı olarak yanıtlayan İmamoğlu için gazetede bir makale yazıldı. Makalede, "İmamoğlu'nun Erdoğan’ın 25 yıllık siyasi hakimiyetine son verebilecek 'meşru bir seçim adayı' olmaya devam ettiğini vurguladığı" aktarıldı.

Politico, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlıca rakibi, İstanbul’un hemen dışında bulunan yüksek güvenlikli bir cezaevinde tutuluyor. Ancak bu durum, Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığını hücresinden kazanma iddiasını dile getirmesine engel değil" ifadelerine yer verdi.

"ERDOĞAN'IN EN GÜÇLÜ LAİK RAKİBİ"

Yayımlanan makalede, İmamoğlu’nun tutuklanmasının Türkiye genelinde protestolara ve uluslararası tepkilere yol açtığı hatırlatıldı. Makalede ayrıca, "Muhalefetin, yargı sürecinin siyasi amaçlarla kullanıldığını ve Erdoğan’ın en güçlü laik rakibinin bu yolla siyaset dışına itilmeye çalışıldığını savunduğu" kaydedildi.

"ERDOĞAN'IN HEDEFİ BENİ TAMAMEN SİYASET DIŞINA İTMEK"

İmamoğlu’nun, hakkında açılan davalarda toplamda 2 bin 300 yılı aşan hapis cezası talebiyle karşı karşıya olduğu gazetede ifade edilirken. İmamoğlu'nun, "yargı sürecinin hukuki değil siyasi olduğunu" savunması yaptığı ve ardından "Bugün yaşadıklarımız, gerçek bir hukuki süreç değil; siyasi bir kuşatma stratejisidir" dediği aktarıldı. İmamoğlu ayrıca, "Erdoğan’ın hedefinin yalnızca bir sonraki seçimi değil, kendisini tamamen siyaset dışına itmek " şeklinde konuştu.

İmamoğlu açıklamalarında, "Özgür ve adil bir seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sandıkta yenebileceğimi biliyorlar ve bunu engellemeye çalışıyorlar" şeklinde de konuştu.