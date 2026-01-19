İlber Ortaylı'dan Atlas Çağlayan çıkışı: Minguzzi'yi hatırlattı... 'Artık sadece cinayet değil'

17 yaşındaki Atlas'ın hayatını kaybetmesinin ardından tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, sosyal medya üzerinden bir açıklama yayımladı. Ortaylı, yaşanan olayın yalnızca bireysel bir suç değil, toplumsal bir yıkım olduğunu ifade etti.

"BİR ANNENİN ÖMRÜ YARIM KALDI"

Prof. Dr. Ortaylı, "Bir evin ışığı söndü, bir annenin ömrü yarım kaldı" sözleriyle trajedinin boyutuna dikkat çekti. Açıklamasında, hukuku ve vicdanı hiçe sayan bir anlayışın giderek güç kazandığını belirterek, "Ne hukuku umursayan ne de vicdanla bağı olan bu halin kendini neye yasladığı meçhul" ifadelerini kullandı.

"ADALET DİYE AYAĞA KALKAN HERKESİN MESELESİ"

Atlas davasının yalnızca ailesinin değil, "adalet diye ayağa kalkan herkesin meselesi" olduğunu vurgulayan Ortaylı, açık ve tereddütsüz bir mahkeme kararının toplumun yaralanan vicdanına merhem olabileceğini kaydetti.

"ADİL BİR KARAR VİCDANA MERHEM OLUR"

Hiçbir mahkeme kararının ailelerin acısını dindiremeyeceğinin altını çizen Ortaylı, buna rağmen net ve şüpheye yer bırakmayan bir hükmün, toplumun yaralanan adalet duygusuna katkı sağlayabileceğini belirtti.

"HUKUKUN CAYDIRICILIĞI SINANIYOR"

Ortaylı, Atlas'ın ölümünün tekil bir cinayet olarak görülemeyeceğini belirterek, "Bu, Türkiye'de hukukun caydırıcılığının, kamunun vicdanının ve 'bir daha olmayacak' diyebilme iradesinin sınavıdır" dedi. Aksi takdirde benzer kayıpların artacağı uyarısında bulundu.