İlber Ortaylı'dan Atlas Çağlayan çıkışı: Minguzzi'yi hatırlattı... 'Artık sadece cinayet değil'

İlber Ortaylı'dan Atlas Çağlayan çıkışı: Minguzzi'yi hatırlattı... 'Artık sadece cinayet değil'
Yayınlanma:
Tarihçi İlber Ortaylı, Atlas'ın ölümünün ardından yaptığı açıklamada, olayın toplumsal bir yıkım olduğunu vurguladı, diğer çocuk cinayetlerini hatırlatarak olayın artık “tekil bir cinayet” değil hukuk sisteminin caydırıcılığının bir sınavı olduğunu söyledi.

17 yaşındaki Atlas'ın hayatını kaybetmesinin ardından tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, sosyal medya üzerinden bir açıklama yayımladı. Ortaylı, yaşanan olayın yalnızca bireysel bir suç değil, toplumsal bir yıkım olduğunu ifade etti.

"BİR ANNENİN ÖMRÜ YARIM KALDI"

Prof. Dr. Ortaylı, "Bir evin ışığı söndü, bir annenin ömrü yarım kaldı" sözleriyle trajedinin boyutuna dikkat çekti. Açıklamasında, hukuku ve vicdanı hiçe sayan bir anlayışın giderek güç kazandığını belirterek, "Ne hukuku umursayan ne de vicdanla bağı olan bu halin kendini neye yasladığı meçhul" ifadelerini kullandı.

"ADALET DİYE AYAĞA KALKAN HERKESİN MESELESİ"

Atlas davasının yalnızca ailesinin değil, "adalet diye ayağa kalkan herkesin meselesi" olduğunu vurgulayan Ortaylı, açık ve tereddütsüz bir mahkeme kararının toplumun yaralanan vicdanına merhem olabileceğini kaydetti.

17 yaşında katledilen Atlas Çağlayan'ın annesi konuştu17 yaşında katledilen Atlas Çağlayan'ın annesi konuştu

"ADİL BİR KARAR VİCDANA MERHEM OLUR"

Hiçbir mahkeme kararının ailelerin acısını dindiremeyeceğinin altını çizen Ortaylı, buna rağmen net ve şüpheye yer bırakmayan bir hükmün, toplumun yaralanan adalet duygusuna katkı sağlayabileceğini belirtti.

Özgür Çelik'ten Atlas Çağlayan'ın ailesine ziyaret: Sözün tükendiği noktadayızÖzgür Çelik'ten Atlas Çağlayan'ın ailesine ziyaret: Sözün tükendiği noktadayız

"HUKUKUN CAYDIRICILIĞI SINANIYOR"

Ortaylı, Atlas'ın ölümünün tekil bir cinayet olarak görülemeyeceğini belirterek, "Bu, Türkiye'de hukukun caydırıcılığının, kamunun vicdanının ve 'bir daha olmayacak' diyebilme iradesinin sınavıdır" dedi. Aksi takdirde benzer kayıpların artacağı uyarısında bulundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Türkiye
Erdoğan'a yapılan sunumda konuşulanlar ortaya çıktı! Listedeki ülke herkesi şaşırtmış
Erdoğan'a yapılan sunumda konuşulanlar ortaya çıktı! Listedeki ülke herkesi şaşırtmış
Meteoroloji İstanbul'da karın yağmura döneceği saati açıkladı
Meteoroloji İstanbul'da karın yağmura döneceği saati açıkladı