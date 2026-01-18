Özgür Çelik'ten Atlas Çağlayan'ın ailesine ziyaret: Sözün tükendiği noktadayız

Özgür Çelik'ten Atlas Çağlayan'ın ailesine ziyaret: Sözün tükendiği noktadayız
Yayınlanma:
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Güngören’de ‘yan baktın’ tartışması nedeniyle çıkan kavgada öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ailesini ziyaret etmesinin ardından bir mesaj paylaştı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Güngören’de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ailesini ziyaret etti. Çelik daha sonra mesaj paylaşarak “Tarifi de katlanması da çok zor bir acı” ifadesini kullandı.

Sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinden ziyarete ilişkin paylaşım yapan Çelik, yayımladığı fotoğrafın yanında bir açıklama da paylaştı.

‘SÖZ TÜKENDİ AMA TOPLUMSAL ÖDEVİMİZ SÜRÜYOR’

Çağlayan’ın öldürüldüğü saldırıyı korkunç olarak nitelendiren Çelik, “sözün tükendiği ama toplumsal ödevimizin sürdüğü bir noktadayız” dedi ve CHP’nin bu yönde mücadele edeceğini vadetti.

TARİFİ DE KATLANMASI DA ÇOK ZOR BİR ACI

“Tarifi de katlanması da çok zor bir acı...

Genç yaşında korkunç bir saldırı sonucu kaybettiğimiz Atlas Çağlayan'ın kederli ailesi ile bir araya geldik.

Sözün tükendiği ama toplumsal ödevimizin sürdüğü bir noktadayız.

Ailemizin adalet mücadelesinde tüm gücümüzle yanlarında olacağız. Ülkemizi şiddet sarmalından çıkarmak, evlatlarımıza güvenli bir gelecek kurmak için mücadele edeceğiz.”

NE OLMUŞTU

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Özgür Özel Atlas Çağlayan’ın annesini aradıÖzgür Özel Atlas Çağlayan’ın annesini aradı

Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

17 yaşında katledilen Atlas Çağlayan'ın annesi konuştu17 yaşında katledilen Atlas Çağlayan'ın annesi konuştu

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Türkiye
Bursa'da kar yağışı ulaşımı aksattı
Bursa'da kar yağışı ulaşımı aksattı
İzmir'de cinayet firarisi saklandığı yerde yakalandı
İzmir'de cinayet firarisi saklandığı yerde yakalandı