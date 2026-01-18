Özgür Çelik'ten Atlas Çağlayan'ın ailesine ziyaret: Sözün tükendiği noktadayız

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Güngören’de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ailesini ziyaret etti. Çelik daha sonra mesaj paylaşarak “Tarifi de katlanması da çok zor bir acı” ifadesini kullandı.

Sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinden ziyarete ilişkin paylaşım yapan Çelik, yayımladığı fotoğrafın yanında bir açıklama da paylaştı.

‘SÖZ TÜKENDİ AMA TOPLUMSAL ÖDEVİMİZ SÜRÜYOR’

Çağlayan’ın öldürüldüğü saldırıyı korkunç olarak nitelendiren Çelik, “sözün tükendiği ama toplumsal ödevimizin sürdüğü bir noktadayız” dedi ve CHP’nin bu yönde mücadele edeceğini vadetti.

“Tarifi de katlanması da çok zor bir acı... Genç yaşında korkunç bir saldırı sonucu kaybettiğimiz Atlas Çağlayan'ın kederli ailesi ile bir araya geldik. Sözün tükendiği ama toplumsal ödevimizin sürdüğü bir noktadayız. Ailemizin adalet mücadelesinde tüm gücümüzle yanlarında olacağız. Ülkemizi şiddet sarmalından çıkarmak, evlatlarımıza güvenli bir gelecek kurmak için mücadele edeceğiz.”

NE OLMUŞTU

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Özgür Özel Atlas Çağlayan’ın annesini aradı

Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

17 yaşında katledilen Atlas Çağlayan'ın annesi konuştu

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.