Özgür Özel Atlas Çağlayan’ın annesini aradı

17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın 15 yaşındaki E.Ç. tarafından bıçaklanarak öldürülmesi gündemdeki yerini koruyor.

Atlas Çağlayan ve annesi Gülhan Çağlayan

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ANNE ÇAĞLAYAN'A BAŞSAĞLIĞI TELEFONU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atlas Çağlayan’ın annesi Gülhan Çağlayan ile telefonla görüştü.

Anne Çağlayan'a başsağlığı dileklerini ileten Özel, Çağlayan'ın maruz kaldığı tehditler ve devam eden soruşturma konularında da bilgi aldı.

17 yaşında katledilen Atlas Çağlayan'ın annesi konuştu

NE OLMUŞTU?

Atlas Çağlayan, İstanbul’un Güngören ilçesinde 14 Ocak 2026 akşam saatlerinde bir kafeden çıktıktan sonra 15 yaşındaki E.Ç. tarafından "yan baktın" iddiasıyla çıkan tartışmada sustalı diye tabir edilen bıçakla bıçaklandı.

Atlas, göğsünden aldığı bıçak darbeleri sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

15 yaşındaki katil gözaltına alınırken, Atlas'ın ailesine tehdit mesajları geldi.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli daha gözaltına alındı.

Atlas Çağlayan cinayeti, benzerliğinden dolayı Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine benzetiliyor.