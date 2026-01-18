17 yaşında katledilen Atlas Çağlayan'ın annesi konuştu

17 yaşında katledilen Atlas Çağlayan'ın annesi konuştu
Yayınlanma:
Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü, şüphelinin avukatının, 'bıçağı korkutmak için savurduğu' iddiasına ilişkin, "Göğsünden vuruyor çocuğumu. Yani nasıl korkutabilirsin? Göğsünden vurarak nasıl korkutabilirsin? Bu iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum." dedi.

Güngören'de Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde, 14 Ocak'ta bir baklavacının önünde çıkan kavgada, E.Ç. tarafından bıçaklanmasının ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ailesi, aynı mahalledeki evlerinde taziyeleri kabul ediyor.

Anne Gülhan Ünlü, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Atlas'ın sağlıkçı olmak istediğini ve çevresi tarafından çok sevilen bir çocuk olduğunu ifade etti.

GÜLHAN ÜNLÜ: ÇOCUĞUMUN YAN GÖZLE BAKMIŞ OLMA İHTİMALİ YOK

Bıçakla dolaşan bir katilin, oğlunu öldürmek istediğini belirten Ünlü, "Benim çocuğumun hiçbir suçu yok. Benim çocuğumun yan gözle bakmış olma ihtimali yok. Zaten o nur yüzüyle nasıl bir yan gözle bakma olabilir? Bunu asla kabul etmiyorum" dedi.

"OKULUNDA ÇOK SEVİLEN BİR ÇOCUKTU"

Ünlü sözlerini, "Atlas'ı tanımanızı çok isterdim. Tanımadan bütün ülke benim yavrumu sevdi. Yüzünden nur akardı melek yavrumun. Herkese yardımcı olurdu, okulunda çok sevilen bir çocuktu. Arkadaşları da zaten çiçek gibi çocuklar, melek gibi hepsi. Hepsi zaten yan yana durduğunda anlaşılıyor" diye sürdürdü.

"KORKUTMAK İSTESEYDİ GERİLİP VURMAZDI"

Ünlü, 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç'nin avukatının savcılıkta, müvekkilinin korkutmak amacıyla bıçağı savurduğu iddialarına ilişkin, "Eğer korkutmak isteği olmuş olsaydı gerilip o bıçakla vurmazdı. Ben sürekli söylüyorum, lütfen o son videoyu izleyin. Orada her şey çok net belli zaten, geriliyor o çocuk" dedi.

"GÖĞSÜNDEN VURARAK NASIL KORKUTABİLİRSİN?"

Ünlü, şüphelinin oğluna ölümcül bir darbe vurduğunu vurgulayarak, "Ölümcül darbe vuruyor oradan, ölümcül darbe. Göğsünden vuruyor çocuğumu. Yani nasıl korkutabilirsin? Göğsünden vurarak nasıl korkutabilirsin? Bu iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak için emniyete götürmüştü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

