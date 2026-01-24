İBB 2 gün kapatacağı metroyu açıkladı

İBB 2 gün kapatacağı metroyu açıkladı
Yayınlanma:
İBB, Üsküdar–Samandıra Metro Hattı uzatma etabının entegrasyonuna yönelik zorunlu test çalışmalarına başladı. Hat çalışmalar nedeniyle nedeniyle 2 gün boyunca olarak seferlere kapatıldı.

Metro İstanbul’un açıklamasına göre kapatılan Üsküdar–Samandıra hattı, 23 Ocak Cuma günü saat 00.00’dan itibaren durduruldu ve cumartesi ile pazar günleri boyunca hizmet veremeyecek. Bu süre içinde Gece Metrosu seferleri de yapılmayacak.

ibb-2-gun-kapatacagi-metroyu-acikladi-2.jpg

Hattın 26 Ocak Pazartesi günü saat 06.00’da yeniden işletmeye alınması planlanıyor. Metro İstanbul, Samandıra Merkez–Sultanbeyli uzatmasının devreye girmesiyle Üsküdar–Sultanbeyli arasındaki yolculuk süresinin 150 dakikadan 50 dakikaya düşeceğini belirtti.

Hat kapalı olduğu süre boyunca ulaşım, İETT otobüsleriyle sağlanacak.

İBB 2 GÜN KAPATACAĞI METROYU BÖYLE AÇIKLADI

Metro İstanbul'un yaptığı açıklama şöyle:

“23 Ocak Cuma günü saat 00.00 itibarıyla hat geçici olarak işletmeye kapatılacak. 24 Ocak Cumartesi, 25 Ocak Pazar günleri hizmet verilemeyecek ve bu günlerde Gece Metrosu hizmeti sunulamayacak. 26 Ocak Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla hat yeniden işletmeye açılacaktır.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

