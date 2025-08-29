Hatay'da ilginç anlar: Hükümlüyü vermemek için polise taş yağdırdılar

Hatay'da ilginç anlar: Hükümlüyü vermemek için polise taş yağdırdılar
Yayınlanma:
Hatay'da 22 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan K.S.'yi yakalamaya gelen polisler taşlı saldırıyla karşılaştı. 3 polis memurunu yaralayan 9 kişi tutuklandı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde 22 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan K.S.'yi yakalamaya gelen polis ekipleri hükümlünün yakınları tarafından saldırıya uğradı.

26 Ağustos saat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Mahmutlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 22 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan K.S.'nin saklandığı ev polisler tarafından tespit edildi.

polise-tasla-saldiran-hukumlunun-9-yakin-886199-263344.jpg

POLİSLERİ GÖRÜNCE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Ekipler hükümlüyü yakalamak için adrese baskın yapacağı sırada K.S ekipleri görerek evden kaçmaya çalıştı. Ancak fazla uzaklaşamayan hükümlü hemen yakalandı.

Hükümlünün akrabaları ise K.S.'yi yakalayan ekiplere taşla saldırmaya başladı.

polise-tasla-saldiran-hukumlunun-9-yakin-886200-263344.jpg

3 POLİS YARALANDI

Saldırıda iki ekip aracı hasar görürken, 3 polis memuru ise hafif şekilde yaralandı. Kimlikleri tespit edilen K.S., H.S., Ö.S., Ç.S., İ.S., H.S., D.E., F.C. ve M.D., gözaltına alındı.

Sorguları tamamlanan 9 kişi, çıkarıldıkları mahkemece 'görevli memura mukavemet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

