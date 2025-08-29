Hatay'da ilginç anlar: Hükümlüyü vermemek için polise taş yağdırdılar

Hatay'ın Erzin ilçesinde 22 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan K.S.'yi yakalamaya gelen polis ekipleri hükümlünün yakınları tarafından saldırıya uğradı.

26 Ağustos saat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Mahmutlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 22 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan K.S.'nin saklandığı ev polisler tarafından tespit edildi.

POLİSLERİ GÖRÜNCE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Ekipler hükümlüyü yakalamak için adrese baskın yapacağı sırada K.S ekipleri görerek evden kaçmaya çalıştı. Ancak fazla uzaklaşamayan hükümlü hemen yakalandı.

Hükümlünün akrabaları ise K.S.'yi yakalayan ekiplere taşla saldırmaya başladı.

3 POLİS YARALANDI

Saldırıda iki ekip aracı hasar görürken, 3 polis memuru ise hafif şekilde yaralandı. Kimlikleri tespit edilen K.S., H.S., Ö.S., Ç.S., İ.S., H.S., D.E., F.C. ve M.D., gözaltına alındı.

Sorguları tamamlanan 9 kişi, çıkarıldıkları mahkemece 'görevli memura mukavemet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.