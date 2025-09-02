Hakkari’de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Hakkari’de feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Yayınlanma:
Hakkari’de kamyonetin şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Hakkari’nin merkeze bağlı Otluca köyünde meydana gelen korkunç kazada, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kamyonet, şarampole yuvarlandı. Kaza nedeniyle araçta sıkışan 3 kişi yaralanırken çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

hakkaride-kamyonet-sarampole-yuvarlandi-894230-265596.jpg

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Yaralılar araçtan çıkarılırken ilk müdahalelerinin ardından Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 2 yaralı, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakımda bulunan 1 kişinin tedavisinin devam ettiği bildirildi. Jandarma ekipleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

