Hakkari’de feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Yayınlanma:
Hakkari’de kamyonetin şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.Sitemizi Haberler'de takip edin
Hakkari’nin merkeze bağlı Otluca köyünde meydana gelen korkunç kazada, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kamyonet, şarampole yuvarlandı. Kaza nedeniyle araçta sıkışan 3 kişi yaralanırken çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!
Yaralılar araçtan çıkarılırken ilk müdahalelerinin ardından Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 2 yaralı, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakımda bulunan 1 kişinin tedavisinin devam ettiği bildirildi. Jandarma ekipleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
