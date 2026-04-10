Bakanlığın ultra lüks toplantısını 'garantili müteahhitler' ödemiş

Ulaştırma Bakanlığı'nın Antalya'daki ultra lüks oteldeki toplantısının masraflarını, kamudan aldığı ihalelerle bilinen 'garantili müteahhitler' ödemiş. Vatandaş ekonomik darboğazdayken 4 gün süren lüks toplantının yapıldığı denize sıfır konumdaki otel, misafirlerini çikolata kaplı çilekle karşılamasıyla biliniyor.

Vatandaş iktidarın yanlış ekonomi politikalarının yarattığı "sıkı" çözümler ve enflasyonla boğuşa dururken Ulaştırma Bakanlığı'nın Antalya'daki lüks otelde yaptığı 4 günlük toplantı gündeme geldi. Bu kez, itibardan tasarruf etmeyen iktidarın toplantısının kendisi kadar maliyetlerini karşılayanlar da dikkat çekti.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesindeki üst düzey bürokratların Antalya’da gerçekleştirdiği dört günlük toplantının masrafları, bakanlıktan "geçiş garantili" projeler alan müteahhitler tarafından karşılandı.

Aralarında genel müdür, genel müdür yardımcıları, 18 bölge müdürü ve daire başkanlarının da bulunduğu yaklaşık 300 kişinin katıldığı organizasyonun adresi, ultra lüks Resort Cullinan Belek oldu.

Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda (EKAP) herhangi bir ihale kaydı bulunmayan toplantının toplam faturasının yaklaşık 40 milyon liraya ulaştığı ifade ediliyor. Seyahat giderleri, konaklama ve harcırah ödemeleri de eklendiğinde maliyetin 50 milyon lirayı aştığı hesaplanırken; bu dev bütçenin yap-işlet-devret projelerini yürüten şirketlerce "sponsorluk" adı altında ödenmesi dikkat çekti.

Antalya’da denize sıfır konumda bulunan ve misafirlerini çikolata kaplı çilek ile makaronlarla karşılayan otelde, bürokratlar için özel plaj, golf sahası ve havuz erişimli villa odaları gibi imkânlar sunuldu. Giriş gününde odalara meyve ve şarap ikramı yapılırken, çıkışta ise konukların araçlarına su ve araç kokusu bırakıldığı bildirildi.

Vatandaşın temel ihtiyaçlarındaki vergi yüküyle maaşları ödenen bürokratların, denetlemekle yükümlü oldukları şirketlerin imkânlarıyla gerçekleştirdiği bu lüks konaklama süreci, kamuoyunda "itibar" ve "tasarruf" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

