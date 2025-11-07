Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı

Türkiye, uzun geçen kurak ve yağışsız ayların ardından, barajları dolduracak, toprağı besleyecek yağışlı havaları bekliyor.

Beklenen düzeyde etkili olmayan yağışların ne zaman geleceği ise merak konusu oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Türkiye, İstanbul, Ankara ve İzmir için hafta sonuna ilişkin hava tahminlerini paylaştı.

HAFTA SONU YURT GENELİNDE YAĞIŞ YOK

Çelik, 8 Kasım Cumartesi ve 9 Kasım Pazar günleri Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege dışında yurdun büyük bölümünde yağış beklentisinin olmadığını belirtti. Çelik, buralardaki yağışların da etkili olmayacağını sözlerine ekledi.

Yurt geneli sıcaklıkların 4-5 gün boyunca mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini belirten Çelik, havanın çoğunlukla parçalı az bulutlu olacağını söyledi.

SALI'DAN İTİBAREN YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

Hafta ortasına kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini ifade eden Çelik, "Salı günü, batıdan başlayarak ülkemiz yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Eğer değişiklik olmazsa salı, çarşamba günleri sıcaklıklar mevsim normalleri civarına inecek diyebiliriz" diye konuştu.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU

İstanbul ve Ankara'da sıcaklıkların 20 ila 21 derece civarında olacağını bildiren Çelik, İzmir'de ise sıcaklıkların 23 ila 24 dereceler civarında beklendiğini ifade etti.

Çelik, Ankara'da hafta sonunda az bulutlu bir hava beklendiğini, İstanbul'da yağış beklenmediğini ancak Edirne ve Kırklareli çevrelerindeki yağışın neden olduğu bulutlu havanın İstanbul'da görüleceğini söyledi.

İzmir'de ise yarın için gök gürültülü sağanak geçiş öngörüldüğünü dile getiren Çelik, pazar günü ise kuzey ilçelerinde kısa süreli de olsa bir yağış geçişi olacağını belirtti.