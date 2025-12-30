Günlerdir bekleniyordu: İstanbul'da kar başladı Valilikten uyarı geldi

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından hava durumu değişti. Kentte etkili olan lodos, akşam saatlerinde yerini karayel rüzgarlarına bıraktı.

SICAKLIKLAR DÜŞTÜ, YAĞIŞ BAŞLADI

Rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte hissedilen sıcaklık önemli ölçüde azaldı. Akşam saatlerinden itibaren kentin pek çok bölgesinde kar yağışı görülmeye başlandı. Soğuk ve yağışlı hava etkisini artırırken, Beylikdüzü bölgesinde sulu kar yağışı da başladı.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Özellikle Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak yağış, trafik akışını yavaşlattı. Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Çekmeköy ve Beykoz'da yağışın yoğun ve yer yer kuvvetli olduğu gözlendi. Avrupa Yakası'nda da Boğaz çevresi, Fatih, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler, Sultangazi, Bahçelievler, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Arnavutköy ve Silivri'de yağış etkili oldu. Vatandaşlar sağanaktan korunmak için şemsiye kullanırken, bir kısmı da bina saçaklarının altına sığındı.

"EĞİTİMİ AKSATACAK KAR BEKLENMİYOR"

Yağışla birlikte okulların tatil edilip edilmeyeceği de gündeme geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, eğitim öğretimi olumsuz etkileyecek bir kar yağışının tespit edilmediğini söyledi.

UZMANDAN AÇIKLAMA "LAPA LAPA KAR BEKLENMESİN"

CNN Türk yayınında değerlendirme yapan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bu gece ve yarın İstanbul'da kar yağışının gerçekleşeceğini ancak bunun çok yoğun olmayacağını belirtti. Şen, "Lapa lapa yağacak bir kar yağışı beklenmesin" ifadelerini kullandı. Yarın işe gidecek vatandaşları araç kullanmamaları konusunda uyaran Şen, yerde kalacak kar yağışının ancak ocak ayının 10'undan sonra beklendiğini kaydetti.

VALİLİKTEN RESMİ HAVA UYARISI

İstanbul Valiliği'nden yapılan son açıklamada ise rüzgarın kuvvetli (40–60 km/saat) eseceği ve hava sıcaklığının hızla düşerek 3 °C'ye, yüksek kesimlerde 0 °C'ye kadar gerileyeceği bildirildi. Yağışların önce yağmur, gece saatlerinden itibaren ise özellikle kentin kuzey ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Vatandaşların, ulaşım aksamaları, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları istendi.