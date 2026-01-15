Genç kadını cam kırıklarıyla yaraladı: 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gümbet Mahallesi’nde, 10 Haziran 2024 tarihinde meydana gelen olayda, F.O., Mustafa Karacan ile birlikte iş bulmak için Bodrum'a geldi. F.O., daha sonra kaldıkları otelden ayrılarak Karacan’ı yanına çağırdı.

Karacan, F.O.'nun otelden habersiz ayrılması ve yalnız iş aramasından dolayı sinirlenerek elinde bulunan alkol şişesini kırdı ve cam parçalarıyla F.O.’yu kolundan yaraladı. “Seni öldüreceğim, kimse seni elimden kurtaramaz” ifadeleriyle genç kadını tehdit eden Karacan, F.O.’yu kolundan ve boğazından yaraladı. Polis ekipleri gözaltına alınan Mustafa Karacan, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O ANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ!

Diğer taraftan o anlar bir iş yerini güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Söz konusu görüntülerde; Mustafa Karacan'ın F.O.'yu darbettiği, olaya müdahale etmek isteyen kişilere de engel olduğu görüldü. Karacan'ın koltuk altına alarak birlikte yürümeye başladığı F.O., vatandaşlar tarafından kurtarılması da görüntülerde yer aldı.

19 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ!

Soruşturmanın ardından Karacan hakkında,'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açıldı. Davanın karar duruşması, geçtiğimiz gün Bodrum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya tutuklu sanık Murat Karacan ile taraf avukatları katılırken, Karacan mahkemedeki savunmasında “Beni ağır ithamlarla suçlayacağını bilseydim olaya karışmazdım. Üzgün olduğumu belirtmek isterim, tahliyemi talep ediyorum” ifadelerini kullandı. Tarafların dinlenilmesini ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Karacan'a 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıl olmak üzere toplam 19 yıl hapis cezası verdi.