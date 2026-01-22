Evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa hapis cezası

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık G.Y. cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın evinde poşete gizlediği 38,93 gram sentetik uyuşturucuyu bisikletle yanına gelen 18 yaşından küçük kişiye satarken polis ekipleri tarafından yakalandığını ifade etti.

SAVCI, SANIĞIN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olması da dikkate alınarak G.Y'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık G.Y. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

22 YIL 6 AY HAPİS VE 150 BİN LİRA ADLİ PARA CEZASI

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 ay hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.