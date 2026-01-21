Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: Kilolarca ele geçirildi

Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: Kilolarca ele geçirildi
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 kilo 800 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Elazığ'da, batı illerine yapılacak uyuşturucu sevkiyatına yönelik düzenlenen operasyonda büyük miktarda eroin ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

OPERASYON İKİ ADRESE YAPILDI

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. Belirlenen iki adrese aynı anda operasyon düzenlendi.

30 KİLO EROİN VE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, 30 kilo 800 gram eroin ve 44 gram metamfetamin maddesine el konuldu. Ayrında 4 ruhsatsız tabanca, 183 fişek, 2 ruhsatsız tüfek ve 2 hassas terazi bulundu. Operasyonda 19 bin 500 avro ve 10 bin lira nakit para da ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan dört şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüphelilerden üçünü tutuklama kararı verirken, bir şüpheliyi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Soruşturma kapsamında çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak:AA

