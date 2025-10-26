Otomobile gizlenmiş 45 kilo eroin köpek yardımıyla bulundu

Kocaeli’de bir otomobilin çeşitli bölmelerine zulalanmış 45 kilo 750 gram eroin ile 1 kilo 90 gram esrar narkotik köpeğinin yardımıyla yapılan aramada ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli olarak değerlendirdikleri bir otomobilde arama yaptı.

NARKOTİK KÖPEĞİNİN YARDIMIYLA ELE GEÇİRİLDİ

Eğitimli köpek yardımıyla yapılan aramada; otomobilin kapılarının iç kısmı, zemin döşemesinin altı gibi çeşitli yerlerinde gizlenmiş 108 paket halinde 45 kilo 750 gram eroin, 2 paket halinde 1 kilo 90 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.