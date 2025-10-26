Otomobile gizlenmiş 45 kilo eroin köpek yardımıyla bulundu

Yayınlanma:
Kocaeli'de bir otomobilin çeşitli bölmelerine zulalanmış 45 kilo 750 gram eroin ve 1 kilo 90 gram esrar, narkotik köpeğinin yardımıyla yapılan aramada ele geçirildi.

Kocaeli’de bir otomobilin çeşitli bölmelerine zulalanmış 45 kilo 750 gram eroin ile 1 kilo 90 gram esrar narkotik köpeğinin yardımıyla yapılan aramada ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli olarak değerlendirdikleri bir otomobilde arama yaptı.

kocaelide-otomobile-zulalanmis-45-kilo-982222-291633.jpg

NARKOTİK KÖPEĞİNİN YARDIMIYLA ELE GEÇİRİLDİ

Eğitimli köpek yardımıyla yapılan aramada; otomobilin kapılarının iç kısmı, zemin döşemesinin altı gibi çeşitli yerlerinde gizlenmiş 108 paket halinde 45 kilo 750 gram eroin, 2 paket halinde 1 kilo 90 gram esrar ele geçirildi.

kocaelide-otomobile-zulalanmis-45-kilo-982230-291633.jpg

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak:DHA

