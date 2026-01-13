Eski savcı ve ödüllü polis eroin kaçakçılığından hapis cezası aldı

Olay, 29 Ekim 2021'de Konya-Ereğli yolunda başladı. Dönemin Adana Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Cumhur Acarca, kullandığı otomobille uygulama noktasında bir meslektaşına çarparak kaçtı. Kovalamaca sırasında başka bir araca çarparak durabilen Acarca'nın, kaçarken yol kenarına attığı 24 kilo 600 gram eroin ve araçtaki 2 tabanca ele geçirildi. Gözaltı sırasında çıkan arbedede iki polis memuru daha yaralandı.

OPERASYON YARGIYA UZANDI: SAVCI OSMAN YARBAŞ DETAYI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, uyuşturucu trafiğinin arkasında Adana Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli savcı Osman Yarbaş’ın olduğunu belirledi. Yarbaş’ın uyuşturucu ticaretiyle doğrudan ilişkili olduğu ve operasyonun toplamında 43 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildiği saptandı. Olayın ardından görevden uzaklaştırılan ve ihraç edilen Yarbaş hakkında "örgüt kurma" ve "uyuşturucu ticareti" suçlarından dava açıldı.

MAHKEME KARARI: ÖDÜLLÜ POLİSE VE EŞİNE 26 YIL, SAVCIYA 6 YIL HAPİS

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 21 sanığın yargılandığı dava 9 Ocak'ta karara bağlandı. Mahkeme, 2019 yılında uyuşturucu operasyonundaki başarısı nedeniyle valilikten ödül alan eski polis memuru Cumhur Acarca ve eşi Nurcan Acarca'yı "uyuşturucu ticareti" suçundan 26 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. Eski savcı Osman Yarbaş'a ise aynı suçtan önce 31 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, eyleminin "yardım" düzeyinde kalması ve uygulanan takdir indirimleri neticesinde cezası 6 yıl 8 aya düşürüldü. Davada yargılanan diğer 10 sanık 12 yıl ile 26 yıl arasında değişen hapis cezaları alırken, 8 sanık hakkında beraat kararı verildi.

SKANDALIN ARKA PLANI

Davanın en dikkat çeken unsuru, suçun faili olan polis memuru Cumhur Acarca'nın geçmişte uyuşturucuyla mücadeledeki başarısı nedeniyle ödüllendirilmiş olmasıydı. "Ödüllü polisten zehir tacirine" dönüşen Acarca ve uyuşturucu ticaretine koruma sağladığı iddia edilen eski savcı Yarbaş'ın aldığı cezalar, emniyet ve yargı içerisindeki "suç ağlarının" temizlenmesi açısından kritik bir adım olarak değerlendirildi.