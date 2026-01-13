Veli öğretmeni yumrukla yere serip kurşun yağmuruna tuttu! Ölümden kıl payı kurtuldu

Veli öğretmeni yumrukla yere serip kurşun yağmuruna tuttu! Ölümden kıl payı kurtuldu
Yayınlanma:
Adana’da ilkokul öğretmeni Aziz Gülen (43), eski öğrencisinin babası M.P. tarafından darbedildi ve silahlı saldırıya uğradı. Gülen'e şans eseri kurşun isabet etmezken o korkunç anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Adana’nın Seyhan ilçesinde bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde, geçtiğimiz gün saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, Yeşilevler Şehit Duran İlkokulu’nda görev yapan öğretmen Aziz Gülen, ders çıkışında sokakta yürüyerek yolun karşısına geçtiği sırada, eski öğrencisinin babası M.P. tarafından saldırıya uğradı.

TABANCAYLA ATEŞ ETTİ!

M.P. isimli saldırganın attığı yumrukla yere düşen Gülen’e, araya giren bir başka öğretmen yardım etmeye çalıştı.

Tokat'ta tartışma kanlı bitti: Husumetlisini başından vurarak öldürdüTokat'ta tartışma kanlı bitti: Husumetlisini başından vurarak öldürdü

Saldırgan ise bu kez tabancasını çekerek yerdeki öğretmene ateş etti ve kaçtı. Öğretmene mermi isabet etmezken yaşanan korkunç anlar, çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

ogretmen.png

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Darp sonucunda yaralanan öğretmen, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

cocugunun-eski-ogretmenini-darbedip-tab-1112721-330316.jpg

SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI!

Olayın ardından saldırganın yakalanması amacıyla çalışma başlatılırken şüphelinin çocuğunun daha önce Şehit Duran Keskin İlkokulu’nda eğitim gördüğü ve ardından başka bir okula nakledildiği öğrenildi.

Kaynak:DHA

İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Türkiye
Bir şehir için korkulan oldu! Su seviyesi yüzde 1 olarak ölçüldü
Bir şehir için korkulan oldu! Su seviyesi yüzde 1 olarak ölçüldü
İzmir'deki 3 polisin şehit olduğu karakol saldırısında yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Hedefinde Sertab Erener konseri de varmış
İzmir'deki 3 polisin şehit olduğu karakol saldırısında yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Hedefinde Sertab Erener konseri de varmış
Lüks otellere eskort servisi! İstanbul'da fuhuş çetesine operasyon: 18 adrese şafak baskını!
Lüks otellere eskort servisi! İstanbul'da fuhuş çetesine operasyon: 18 adrese şafak baskını!