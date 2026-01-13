Veli öğretmeni yumrukla yere serip kurşun yağmuruna tuttu! Ölümden kıl payı kurtuldu

Adana’nın Seyhan ilçesinde bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde, geçtiğimiz gün saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, Yeşilevler Şehit Duran İlkokulu’nda görev yapan öğretmen Aziz Gülen, ders çıkışında sokakta yürüyerek yolun karşısına geçtiği sırada, eski öğrencisinin babası M.P. tarafından saldırıya uğradı.

TABANCAYLA ATEŞ ETTİ!

M.P. isimli saldırganın attığı yumrukla yere düşen Gülen’e, araya giren bir başka öğretmen yardım etmeye çalıştı.

Saldırgan ise bu kez tabancasını çekerek yerdeki öğretmene ateş etti ve kaçtı. Öğretmene mermi isabet etmezken yaşanan korkunç anlar, çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Darp sonucunda yaralanan öğretmen, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI!

Olayın ardından saldırganın yakalanması amacıyla çalışma başlatılırken şüphelinin çocuğunun daha önce Şehit Duran Keskin İlkokulu’nda eğitim gördüğü ve ardından başka bir okula nakledildiği öğrenildi.