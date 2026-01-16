Erzurum ve Malatya TOKİ kura çekimini bekliyor

Erzurum ve Malatya TOKİ kura çekimini bekliyor
TOKİ’nin 500 bin konut projesi kapsamında Erzurum ve Malatya için kura çekilişleri 17 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Erzurum’da 4 bin 905, Malatya’da ise 9 bin 559 olmak üzere toplam 14 bin 464 konut potansiyel hak sahiplerini bulacak. Noter huzurunda yapılacak kura çekimleri, TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Erzurum ve Malatya için TOKİ kura vakti

17 Ocak Cumartesi günü yapılacak kura çekilişiyle birlikte, başvuru sayısına göre asil ve yedek listeler oluşturulacak. Başvuru sayısının, konut sayısından az olduğu yerlerde ise başvuru yapan adaylar doğrudan asil listeye alınacak.

“Yüzyılın projesi” olarak adlandırılan 500 bin konut projesine, ilk günden 936 bin 159 kişi başvuruda bulunmuştu.

Son dönemde TOKİ kura çekilişleriyle ilgili tartışmalar da gündemde. CHP Artvin İl Başkanı, 15 Ocak’ta yapılan kura sonuçlarında birden fazla evi olan kişilere konut çıktığını öne sürerek kura süreçlerinin daha şeffaf yürütülmesi gerektiğini savundu.

TOKİ kurası saat kaçta?

  • Erzurum kura çekimi: 17 Ocak Cumartesi – 13.00

  • Malatya kura çekimi: 17 Ocak Cumartesi – 12.00

Kura çekimleri eş zamanlı olarak TOKİ’nin YouTube sayfasından canlı yayınlanacak.

ERZURUM TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ kurası nerede çekiliyor?

Erzurum: Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu, Müftü Solakzade, 25070 Palandöken/Erzurum

Malatya: Kemal Sunal Konferans Salonu, İnönü, İnönü Cd., 44070 Malatya Merkez/Malatya

TOKİ evleri hangi ilçelerde yapılacak?

Erzurum’da TOKİ projesi kapsamında konutların yapılacağı ilçeler şöyle:

  • Merkez (Aziziye, Yakutiye, Palandöken)
  • Aşkale
  • Çat
  • Hınıs
  • Horasan
  • İspir
  • Karayazı
  • Karaçoban
  • Köprüköy
  • Narman
  • Olur
  • Oltu
  • Pasinler
  • Pazaryolu
  • Şenkaya
  • Uzundere
  • Tekman
  • Tortum

Malatya’da ise TOKİ konutları şu ilçelerde yer alacak:

  • Merkez (Battalgazi, Yeşilyurt)
  • Akçadağ
  • Arapgir
  • Arguvan
  • Darende
  • Doğanşehir
  • Doğanyol
  • Hekimhan
  • Kale
  • Kuluncak
  • Yazıhan

Erzurum ve Malatya’da kaç konut dağıtılacak?

500 bin konut projesi kapsamında; Erzurum’da: 4 bin 905, Malatya’da: 9 bin 559 olmak üzere toplam 14 bin 464 konut dağıtılacak.

Kura sonuçları evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresi üzerinden takip edilebilecek.

Bir sonraki kura hangi şehirde çekilecek?

Bir sonraki TOKİ kura çekimi, 18 Ocak Pazar günü saat 11.00’de Erzincan’da yapılacak.

Hangi illerin TOKİ kura sonuçları açıklandı?

30 Aralık 2025'te başlayan TOKİ kura çekimleri 20 ilimizde tamamlandı:

  • Adıyaman
  • Ağrı
  • Antalya
  • Artvin
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Muş
  • Rize
  • Siirt
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Van
  • Bayburt
  • Batman
  • Şırnak
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Hakkâri
  • Kars
  • Mardin

TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?

TOKİ konutlarında %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödenebiliyor. Konut tipine ve şehre göre fiyatlar şöyle:

İstanbul TOKİ Fiyatları

Konut TipiFiyatAylık Taksit
1+1 (55 m²)1.950.000 TL7.313 TL’den başlayan
2+1 (65 m²)2.450.000 TL9.188 TL’den başlayan
2+1 (80 m²)2.950.000 TL11.063 TL’den başlayan

Anadolu şehirleri TOKİ Fiyatları

Konut TipiFiyatAylık Taksit
1+1 (55 m²)1.800.000 TL6.750 TL’den başlayan
2+1 (65 m²)2.200.000 TL8.250 TL’den başlayan
2+1 (80 m²)2.650.000 TL9.938 TL’den başlayan

Ödemelerde %10 peşinat alınırken, kalan borç 240 ay vade ile uzun vadeli olarak taksitlendiriliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

