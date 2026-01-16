CHP'den TOKİ kura çekilişlerine tepki: Birden fazla evi olanlara konut çıktı

Yaptığı yazılı açıklamada sürecin işleyişine dair kaygılarını dile getiren Orhan Atan, çekilişlerin denetlenebilirliğinin zayıf olduğunu belirtti. Atan, sürece dair şu eleştirilerde bulundu:

"Çekilişlerin bilgisayar ortamında yapılması, yeterince şeffaf olmaması ve denetlenebilirliğinin zayıf olması, kamuoyunda haklı soru işaretleri doğurmuştur. 15 Ocak’ta yapılan bu çekiliş, yapılış şekli ve sonrasında açıklanan sonuçlar nedeniyle toplumda ciddi bir güvensizlik yaratmıştır."

"EVİ OLANLARA KONUT ÇIKMASI KAYGI VERİCİ"

Kura sonuçlarında öncelik sıralamasının hatalı yapıldığını iddia eden Atan, konuta gerçekten ihtiyacı olmayan kişilerin sistemden yararlandığını öne sürdü. Birden fazla evi olan kişilere konut isabet etmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Atan, "Daha da kaygı verici olan ise birden fazla evi olan ve konuta gerçek anlamda ihtiyacı bulunmayan kişilere konut çıkmasıdır. Bu durum, yıllardır ev sahibi olma umuduyla bekleyen yurttaşlarımızın sistemin dışında bırakıldığı hissini güçlendirmektedir" ifadelerini kullandı.

ŞEFFAFLIK VE ÖNCELİK ÇAĞRISI

TOKİ'nin kuruluş amacının dar gelirliyi ev sahibi yapmak olduğunu hatırlatan CHP İl Başkanı, yetkililere açık bir çağrıda bulundu. Kura kriterlerinin kamuoyuyla net bir şekilde paylaşılması gerektiğini belirten Atan, barınmanın bir ayrıcalık değil, temel bir hak olduğunu hatırlatarak; sürecin şeffaf yürütülmesini ve gerçek ihtiyaç sahiplerinin önceliklendirilmesini talep etti.