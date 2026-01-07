TOKİ'nin evleri daha kura çekimini görmeden zamlandı

TOKİ'nin evleri daha kura çekimini görmeden zamlandı
Yayınlanma:
Yaklaşık 5.2 milyon geçerli başvuru yapılan 500 bin sosyal konutu inşa edecek TOKİ'nin evleri daha kura çekimini görmeden zamlandı. Memur maaş zammına endekslenen TOKİ evleri, memurun Ocak zammı netleşince yeniden fiyatlanırken henüz 46 il için kura çekimi yapılmadı.

TÜİK'in resmi enflasyon oranını açıklamasının ardından memur zammı netleşti. Yapılan zam sadece memuru değil 5 milyon 242 bin geçerli başvuruyla talep rekoru kıran sosyal konutların fiyatlarını da etkiledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın TOKİ eliyle yürüttüğü "500 bin Sosyal Konut Projesi" daha evlerin sahibi belli olmadan zam gördü.

tokinin-evleri-daha-kura-cekimini-gormeden-zamlandi-2.jpg

Başvuru bilgilendirme formunda vatandaşlara yapılan bilgilendirmeye göre; hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE oranını geçmeyecek şekilde düzenlenecektir. İlk dönemsel artış sözleşme imzalama tarihine göre İdarece belirlenecek.

tokinin-evleri-daha-kura-cekimini-gormeden-zamlandi-3.jpg

TOKİ'NİN EVLERİ DAHA KURA ÇEKİMİNİ GÖRMEDEN ZAMLANDI

TOKİ konutlarına 2026 yılı için yapılacak zamla ödeme tutarı da değişti. Kurumun resmi web sitesinde Endeksler bölümünde Ocak Haziran 2026 yeniden değerleme oranları açıklandı.

tokinin-evleri-daha-kura-cekimini-gormeden-zamlandi-4.jpg

Açıklamada şu ifadelere yer verilidi:

"İdare’ce inşa ettirilen ve bir önceki altı aylık memur maaş artış oranına bağlı olarak satışa sunulan yeni projelerin, geri ödemelerine esas borç bakiyeleri ve taksit bedelleri, bir önceki altı aylık dönemdeki (1 Temmuz 2025- 31 Aralık 2025 dönemi) memur maaş artış oranı ile güncellenecek olup, bu oran % 15,57’dir.

İdare’ce inşa ettirilen ve satışa sunulan eski projeler ile 03/04/2001 tarih ve 24362 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği, T. Emlak Bankası A.Ş.’den İdaremize intikal eden projelerin, geri ödemelerine esas borç bakiyeleri ve taksit bedelleri, bir önceki altı aylık dönemdeki (1 Temmuz 2025- 31 Aralık 2025 dönemi) Memur maaş artış oranı (%15,57), TÜFE (%12,19) ve Yİ-ÜFE (%10,34) Oranları arasından en düşük olanı alınarak güncellenecek olup, bu oran %10,34’dür.

İdare’ce satılan arsaların geri ödemelerine esas borç bakiyeleri ve taksit bedelleri, bir önceki altı aylık dönemdeki (1 Temmuz 2025- 31 Aralık 2025 dönemi) Yİ-ÜFE oranı ile güncellenecek olup, bu oran %10,34’dür.

İdare tarafından açılan konut kredilerinin kullanım ve geri ödemelerine uygulanacak artış oranı %15,57 olarak belirlenmiştir. (Kooperatifler, Kooperatif Birlikleri, Sosyal Yardımlaşma Kurumları, Belediyeler ve Yapımcılar)"

TOKİ kurasında büyük skandal! Törene Erdoğan da katılmıştıTOKİ kurasında büyük skandal! Törene Erdoğan da katılmıştı

Sahibi belli olmadan zam gören konutlar için kura çekimi bekleyen iller şu şekilde oldu:

Batman (7 Ocak)Iğdır (7 Ocak)Bitlis (8 Ocak)Kars (8 Ocak)Muş (9 Ocak)Ardahan (9 Ocak)
Antalya (10 Ocak)Bingöl (10 Ocak)Artvin (11 Ocak)Tunceli (11 Ocak)Gaziantep (21 Ocak)Tokat (21 Ocak)
Amasya (22 Ocak)K.maraş (23 Ocak)Hatay (24 Ocak)Ordu (25 Ocak)Osmaniye (26 Ocak)Kilis (27 Ocak)
Sinop (28 Ocak)Niğde (29 Ocak)Kastamonu (29 Ocak)Ankara (5 Şubat)Çankırı (11 Şubat)Bursa (11 Şubat)
Bolu (12 Şubat)Eskişehir (13 Şubat)Balıkesir (13 Şubat)Konya (15 Şubat)Çanakkale (15 Şubat)Edirne (16 Şubat)
Karaman (17 Şubat)Tekirdağ (17 Şubat)Mersin (18 Şubat)Kırklareli (18 Şubat)Adana (20 Şubat)Kocaeli (20 Şubat)
Afyon (22 Şubat)Uşak (24 Şubat)Isparta (25 Şubat)Burdur (26 Şubat)Denizli (27 Şubat)Muğla (3 Mart)
Aydın (4 Mart)Manisa (5 Mart)İzmir (6 Mart)İstanbul (9-12 Mart)

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Ekonomi
Milyonların gözü Ankara'da! Emekli aylıkları için kritik toplantı bugün!
Milyonların gözü Ankara'da! Emekli aylıkları için kritik toplantı bugün!
Kuyumculardan nakitle altın alınamayacak mı? İslam Memiş net konuştu
Kuyumculardan nakitle altın alınamayacak mı? İslam Memiş net konuştu