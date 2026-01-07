TOKİ'nin evleri daha kura çekimini görmeden zamlandı

TÜİK'in resmi enflasyon oranını açıklamasının ardından memur zammı netleşti. Yapılan zam sadece memuru değil 5 milyon 242 bin geçerli başvuruyla talep rekoru kıran sosyal konutların fiyatlarını da etkiledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın TOKİ eliyle yürüttüğü "500 bin Sosyal Konut Projesi" daha evlerin sahibi belli olmadan zam gördü.

Başvuru bilgilendirme formunda vatandaşlara yapılan bilgilendirmeye göre; hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE oranını geçmeyecek şekilde düzenlenecektir. İlk dönemsel artış sözleşme imzalama tarihine göre İdarece belirlenecek.

TOKİ'NİN EVLERİ DAHA KURA ÇEKİMİNİ GÖRMEDEN ZAMLANDI

TOKİ konutlarına 2026 yılı için yapılacak zamla ödeme tutarı da değişti. Kurumun resmi web sitesinde Endeksler bölümünde Ocak Haziran 2026 yeniden değerleme oranları açıklandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verilidi:

"İdare’ce inşa ettirilen ve bir önceki altı aylık memur maaş artış oranına bağlı olarak satışa sunulan yeni projelerin, geri ödemelerine esas borç bakiyeleri ve taksit bedelleri, bir önceki altı aylık dönemdeki (1 Temmuz 2025- 31 Aralık 2025 dönemi) memur maaş artış oranı ile güncellenecek olup, bu oran % 15,57’dir. İdare’ce inşa ettirilen ve satışa sunulan eski projeler ile 03/04/2001 tarih ve 24362 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği, T. Emlak Bankası A.Ş.’den İdaremize intikal eden projelerin, geri ödemelerine esas borç bakiyeleri ve taksit bedelleri, bir önceki altı aylık dönemdeki (1 Temmuz 2025- 31 Aralık 2025 dönemi) Memur maaş artış oranı (%15,57), TÜFE (%12,19) ve Yİ-ÜFE (%10,34) Oranları arasından en düşük olanı alınarak güncellenecek olup, bu oran %10,34’dür. İdare’ce satılan arsaların geri ödemelerine esas borç bakiyeleri ve taksit bedelleri, bir önceki altı aylık dönemdeki (1 Temmuz 2025- 31 Aralık 2025 dönemi) Yİ-ÜFE oranı ile güncellenecek olup, bu oran %10,34’dür. İdare tarafından açılan konut kredilerinin kullanım ve geri ödemelerine uygulanacak artış oranı %15,57 olarak belirlenmiştir. (Kooperatifler, Kooperatif Birlikleri, Sosyal Yardımlaşma Kurumları, Belediyeler ve Yapımcılar)"

Sahibi belli olmadan zam gören konutlar için kura çekimi bekleyen iller şu şekilde oldu: