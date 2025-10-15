Erkek şiddeti cezasız kalmadı: Saldırgan tutuklandı

Erkek şiddeti cezasız kalmadı: Saldırgan tutuklandı
Yayınlanma:
Başkentte tartıştığı kadını darbederek ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 10 Ekim'de akşam saatlerinde Mamak'taki evine giden 25 yaşındaki Merve O, yolda Kaan B. ile karşılaştı. İkili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada Kaan B, Merve O'yu darbetti.

Kadına şiddet paylaşımı sanal devriyeye takıldı: Kayseri'de yakalandıKadına şiddet paylaşımı sanal devriyeye takıldı: Kayseri'de yakalandı

GENÇ KADININ YOĞUN BAKIMDAKİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İhbarla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını, Ankara Hastanesi yoğun bakım servisine sevk etti. Merve O'nun yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise Kaan B'yi gözaltına aldı.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

