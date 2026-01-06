Erdoğan ile Trump görüştü: Venezuela'yı da konuştular

ABD'nin Venezuela'ya saldırıların ardından dünyada gözler Trump'a ve atacağı adımlara çevrilmiş durumda.

Venezuela saldırısı ve Maduro'nun esir alınmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Son Dakika | Erdoğan Venezuela sessizliğini bozdu

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada iki liderin Türkiye ile ABD arasındaki ikili siyasi ilişkilerin, savunma sanayii alanında iş birliğinin yanı sıra Venezuela ve Gazze başta olmak üzere bölgesel ve küresel konuların ele alındığı bildirildi.

"GAZZE VE VENEZUELA BAŞTA OLMAK ÜZERE"

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye ile ABD arasındaki ikili siyasi ilişkileri, savunma sanayii alanında iş birliğini, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefine ulaşmak için atılacak adımları, Gazze ve Venezuela başta olmak üzere bölgesel ve küresel konuları ele aldı."