Son Dakika | Erdoğan Venezuela sessizliğini bozdu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026'nın ilk Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı sonrası konuşan Erdoğan, "Bölgemizde ve ülkemizde önemli gelişmelerin yaşandığı bir seneyi geride bırakarak, büyük umutlarla 2026'yı karşıladık" dedi.

Yalova'da düzenenlen IŞİD operasyonunda 3 polisin şehit olması ile ilgili konuşan Erdoğan, terörün ülkeye verdiği zarardan bahsetti.

Terörsüz Türkiye adı verilen sürecine ilişkin, "Terör belasından kurtulma konusunda önemli bir fırsat yakaladık. Bu imkanın sabote edilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

ERDOĞAN'DAN ÖZGÜR ÖZEL'İN VENEZUELA ELEŞTİRİLERİNE YANIT

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik Venezuela konusundaki eleştirilerine ilişkin Erdoğan, şunları söyledi:

"Ülkemizden 11 bin kilometre ötede Türkiye ile yakın dostluk ilişkisi olan bir ülkede müessif bir hadise yaşanıyor. CHP Genel Başkanı'nın aklına ilk gelen bize saldırmak, bize sataşmak. Şimdi çeşitli fotoğraflar üzerinden bize mesaj vermek oluyor. Bu patolojik bir halin işareti değilse nedir. İç cephemizin tahkim edilmesine böyle mi destek olacaksınız? Biz tabii ki bunlara kulak asmayacak, çirkin tahriklere gelmeyeceğiz. Bin düşünüp bir söyleyecek, Türkiye'nin menfaatlerini koruyacak ve yücelteceğiz. Bizim üzerimizde milletin emaneti var."

VENEZUELA SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD'nin New York kentinde yargılanmaya başladığı dakikalarda Erdoğan, Venezuela ile ilgili sessizliğini ise şu ifadelerle bozdu:

"Dost Venezuela için de en iyisi neyse onu yapmaya hazırız. İki dost ülke olarak zor günlerimizde dayanışma içinde olmaya gayret ettik. Ülkelerin egemenlik hakkının ihlal etmesi ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Kriz çatışma eksik olmaz. Biz Türkiye olarak kaos, kargaşa olmasını istemeyiz. Bugünkü kabine toplantımızda güncel bilgiler ışığında enine boyuna değerlendirdik. Trump ile görüşmemizde ülkemizin hassasiyetlerini ilettik. Türkiye ve Türk milleti dost Venezuela halkının yanında olmaya devam edecektir."

"GÜNCEL BİLGİLER IŞIĞINDA VENEZUELA VAKASINI DEĞERLENDİRDİK"

"Ülkelerin egemenlik haklarının ihlal edilmesi ve uluslararası hukukun çiğnenmesi küresel düzeyde ciddi komplikasyonlara yol açabilecek riskli adımlardır. Hukukun gücü yerine gücün hukukunun egemen olduğu dünyada istikrarsızlık, kriz çatışma eksik olmaz" diyen Erdoğan, "Türkiye olarak ne bölgemizde ne başka coğrafyalarda kaos, kargaşa ve gerilim olmasını istemeyiz. Uluslararası sistemin kurallara dayalı olarak korunması önemlidir. İlgili birimlerimizin derlediği güncel bilgiler ışığında Venezuela vakasını değerlendirdik" şeklinde konuştu.

TRUMP İLE NE KONUŞTUĞUNU AÇIKLADI

ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını aktaran Erdoğan, "Sayın Trump'la telefonla görüşmemizde ülkemizin hassasiyetini kendisine ilettik. Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesinin gerekliliğinin altını çizdik. Türkiye dost Venezuela halkının yanında olmaya devam edecektir" dedi.