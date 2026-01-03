Özgür Özel Maduro'nun fotoğrafıyla Erdoğan'a seslendi: Sizin dostluğunuz da kardeşliğiniz de bu kadar!

Yayınlanma:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Trump'ın uluslararası hukuku çiğneyip Maduro'yu esir almasına sessiz kalması konusuna eleştirdi. Özel, Erdoğan'ın Trump'tan çekindiğini belirterek "İşte sizin demokratlığınız da dostluğunuz da kardeşliğiniz de bu kadar!" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maduro'nun gözleri kapalı ve elleri bağlı olarak servis edilen fotoğrafını paylaşarak, Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan'a seslendi.

Özel, Erdoğan'ın geçmişte Maduro'ya 'kardeşim, dik dur, yanındayız' diyerek seslendiğini ancak şimdi Trump'ın uluslararası hukuku çiğneyip Maduro’yu yatak odasında eşiyle birlikte esir alması karşısında sessiz kaldığını söyledi.

SON DAKİKA! Esir alınan Maduro'dan ilk fotoğraf!SON DAKİKA! Esir alınan Maduro'dan ilk fotoğraf!

"TRUMP'IN DARBESİNİ SAVUNUYORSUN"

Erdoğan'ın Trump'tan çekindiğini söyleyen Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bu fotoğrafa iyi bak Sayın Erdoğan! “15 Temmuz’da beni ilk arayan Maduro’ydu” diyordun.

“Maduro kardeşim, dik dur, yanındayız” diye seslenip, destek gönderiyordun. Maduro, adil olmayan seçimler yaptığında, kendi halkına adaletsiz davrandığında “kardeşim” diyerek arkasında duruyordun.

O zaman da yanlış yapıyordun. Ama dostun Trump geldi, uluslararası hukuku çiğneyip kardeşin Maduro’yu yatak odasında eşiyle birlikte aldı, elini gözünü bağlayıp götürüyor.

Şimdi ne hazindir ki; bu fotoğraf karşısında susuyorsun. Demokrasiyi savunman gerektiği zaman Maduro’yu savunuyordun, şimdi dünya düzenini savunman gerektiğinde, suskunluğunla, Trump’ın başka bir ülkeye darbesini savunuyorsun.

Çünkü muhtaç hissettiğin Trump’tan çekiniyorsun. İşte sizin demokratlığınız da dostluğunuz da kardeşliğiniz de bu kadar!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

