SON DAKİKA! Esir alınan Maduro'dan ilk fotoğraf!

Yayınlanma:
Son dakika haberi...Esir alınan Madoru'dan ilk fotoğraf geldi. Fotoğrafın New York'a götürülürken gemide çekildiği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalandıktan sonraki durumuna ilişkin ilk fotoğrafı paylaştı.

Fotoğrafın Maduro'yu New York'a götüren gemide çekildiği belirtildi. Venezuela Devlet Başkanı, eşi ile birlikte ABD ordusu tarafından yapılan bir operasyon sonucu ülkeden kaçırılmıştı.

yeni-proje-2026-01-03t192758-143.jpg

3850791-6bc122cf52b06345667d814f2c0f27ed.jpg

whatsapp-image-2026-01-03-at-19-30-55.jpeg

ABD Venezuela'ya gece yarısı saldırı başlatmış Venezuela’nın başkenti Caracas’ta gece yarısı patlama ve uçak sesleri duyulduğu belirtilmişti.

Başkentten saldırı görüntüleri gelirken Amerikan basını ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuelaya saldırı emri verdiğini duyurdu.

Trump'ta ABD ordusuna kara harekatı emrini verdiğini ve Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in esir alındığını açıkladı.

Öte yandan Trump, yaptığı açıklamada operasyonun aslına 4 gün önce yapılacağını ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiğini söylemişti.

Maduro ve eşinin New York’a götürüldüğünü ve burada haklarında iddianame hazırlandığını belirten Trump, esirlerin önce USS Iwo Jima gemisine götürüldüğünü, ardından New York’a sevk edileceklerini kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

