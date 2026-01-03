Maduro'nun nasıl esir alındığı ortaya çıktı: Karısıyla birlikte yatak odasından sürüklenmiş

ABD'li yayın kuruluşu CNN, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun nasıl esir alındığını yazdı.

CNN'in haberine göre, Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, ABD güçleri tarafından yatak odaların sürüklenerek çıkarıldı.

Çiftin operasyon esnasında uyuduklarını ve saatin gece yarısı olduğu belirtildi.

TRUMP: CANI İZLEDİM, OLAĞANÜSTÜYDÜ

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada Maduro'nun yakalanmasını canlı izlediğini ve bunun bir televizyon dizisine benzediğini söyledi.

Operasyonu Florida Mar-a-Lago’daki konutundan izlediğini söyleyen Trump, "Bunu canlı olarak izleyebildim. Operasyonun her aşamasını izledim ve Florida’da bulunduğumuz yerle Venezuela’daki sahadaki birlikler arasındaki iletişimi dinledim. Profesyonelliği, liderlik kalitesini ve ortaya konan disiplini görmek inanılmazdı. Ne kadar iyi olduklarını, ne kadar profesyonel davrandıklarını ve sahip olduğumuz ekipmanların ne kadar inanılmaz seviyede olduğunu görmek etkileyiciydi. Ekipman düzeyi ve bunun kusursuz şekilde nasıl çalıştığını görmek gerçekten olağanüstüydü" ifadesini kullandı.

Operasyon esnasında ABD Ordusu'nun can kaybı vermediğini belirten Trump, "Bizim tarafımızda birkaç yaralanma dışında ölüm olmaması gerçekten çok etkileyici" diye konuştu.

NEW YOK'A GÖTÜRÜLÜYORLAR

Trump, yaptığı açıklamada, Maduro ve eşinin New York’a götürüldüğünü ve burada haklarında iddianame hazırlandığını doğruladı.

Trump, Nicolas Maduro ve eşinin önce USS Iwo Jima gemisine götürüldüğünü, ardından New York’a sevk edileceklerini belirterek, helikopterle götürüldüklerini kaydetti.

SALDIRI DÖRT GÜN ÖNCE PLANLANDI

Trump, Maduro'nun kale gibi yerde korunduğunu ve operasyonu aslında 4 gün önce yapacaklarını ancak hava koşulları nedeniyle ertelendiğini söyledi.

Trump, "Havanın mükemmel olması gerekiyor. Beklediğimizden biraz daha fazla bulut vardı ama yine de iyiydi. Dört gün bekledik. Bunu dört gün önce, üç gün önce, iki gün önce yapacaktık ama sonra bir anda hava açıldı ve ‘başlayın’ dedik" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta bugün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD’yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD’de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro’ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.

Venezuela yönetimi, ABD’nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD’ye destek verenler de oldu.