İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Trump orman kanunundan bahsediyor

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin tutumunu eleştirdi.

"2'NCİ DÜNYA SAVAŞINDAN SONRA ELDE EDİLEN KAZANIMLARI YOK EDİYOR"

ABD'nin Venezuela'ya uyguladığı politikaya dikkat çeken Arakçi, ABD’nin yaklaşımının 2’nci Dünya Savaşı’ndan sonra uluslararası toplumun elde ettiği kazanımları ortadan kaldırdığını söyledi.

Arakçi, "Trump barıştan güç diliyle söz ettiğinde, aslında orman kanunundan bahsediyor. Trump gücü daha fazla olanın her istediğini yapabileceğini savunuyor" ifadelerini kaydetti.

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Venezuela açıklaması

BÜYÜKELÇİLİK FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

İran’ın Venezuela'daki büyükelçiliğinin faaliyetleri konusuna ilişkin de bilgilendirme yapan Arakçi, büyükelçiliği faaliyetlerinin devam ettiğini, büyükelçinin görevinin başında olduğunu söyledi.

Arakçi, “Venezuela’daki durum yakından izlenmektedir. Vatandaşlarımızın durumu gayet iyi olup tarafımıza herhangi bir sorun yansıtılmamıştır” şeklinde konuştu.