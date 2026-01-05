BM Genel Sekreteri Guterres'ten Venezuela açıklaması

ABD'ni Venezuela'ya müdahalesi ve Maduro'nun esir alınmasının yankıları dünya gündemindeki yerini koruyor. ABD'nin tutumun tepki üstüne tepki yağarken konuya ilişkin konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası hukukun ihlal edilmesinden dolayı duyduğu endişeyi dile getirdi.

"DERİN ENDİŞE DUYUYORUM"

Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi üzerine acil toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde Genel Sekreter Antonio Guterres adına açıklama yaptı.

DiCarlo, ABD'nin Venezuela'ya saldırısı ve Maduro'nun kaçırılmasına ilişkin, “3 Ocak askeri harekatıyla ilgili olarak uluslararası hukuk kurallarına saygı gösterilmemiş olmasından derin endişe duyuyorum” ifadelerini kullandı.

"BM BİR DEVLETİN BAĞIMSIZLIĞINA KARŞI GÜÇ KULLANIMI YASAKLIYOR"

DiCarlo, BM Şartı'nın da herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı güç tehdidini veya kullanımını yasakladığını hatırlattı.

DiCarlo, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasının, tüm üye devletlerin buna bağlı kalma taahhüdüne bağlı olduğunu belirtti.

İlkelere bağlı kalmanın önemini vurgulayan Di Carlo, “Hukukun gücü üstün gelmelidir. Uluslararası hukuk, uyuşturucu kaçakçılığı, kaynaklar üzerindeki anlaşmazlıklar ve insan hakları endişeleri gibi konuları ele almak için araçlar içerir. İzlememiz gereken yol budur” ifadelerini kaydetti.