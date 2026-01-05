Son Dakika | Venezuela'nın yeni lideri göreve başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırılarak yargılanmak üzere New York'a götürülmesinin ardınan Delcy Rodriguez, Venezuela'nın yeni geçici lideri oldu.

Rodriguez, mecliste yemin ederek görevi devraldı.

Maduro New York’ta Hakim Karşısına Çıktı: Ben bir savaş esiriyim

TRUMP 'VENEZUELA'DA KONTROL BİZDE' DEMİŞTİ

Nicolas Maduro'nun 3 Ocak'ta gece saatlerinde düzenlenen operasyonla evinden eşi ile birlikte kaçırılarak New York'a götürülmesi ile iligli açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Rodriguez ile yakın temasta olduklarını belirtmişti.

"Venezuela'da kontrol bizde" diyen Trump Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı konuşmada, "Venezuela'ya ikinci bir saldırıya hazırdık ancak artık ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Venezuela uslu durmazsa ikinci bir saldırı gerçekleştireceğiz. Operasyonda yaralanan ABD askerlerinin hepsi iyi durumda" ifadelerini kullanmıştı.