Son Dakika | Venezuela'nın yeni lideri göreve başladı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... Venezuela'nın yeni geçici lideri Delcy Rodriguez, yemin ederek göreve başladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırılarak yargılanmak üzere New York'a götürülmesinin ardınan Delcy Rodriguez, Venezuela'nın yeni geçici lideri oldu.

Rodriguez, mecliste yemin ederek görevi devraldı.

whatsapp-image-2026-01-05-at-10-08-37-pm.jpeg

Maduro New York’ta Hakim Karşısına Çıktı: Ben bir savaş esiriyimMaduro New York’ta Hakim Karşısına Çıktı: Ben bir savaş esiriyim

TRUMP 'VENEZUELA'DA KONTROL BİZDE' DEMİŞTİ

Nicolas Maduro'nun 3 Ocak'ta gece saatlerinde düzenlenen operasyonla evinden eşi ile birlikte kaçırılarak New York'a götürülmesi ile iligli açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Rodriguez ile yakın temasta olduklarını belirtmişti.

"Venezuela'da kontrol bizde" diyen Trump Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı konuşmada, "Venezuela'ya ikinci bir saldırıya hazırdık ancak artık ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Venezuela uslu durmazsa ikinci bir saldırı gerçekleştireceğiz. Operasyonda yaralanan ABD askerlerinin hepsi iyi durumda" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Yılmaz Vural Azeri milyonerin sahip olduğu Türk takımının başına geçiyor
Yılmaz Vural Azeri milyonerin sahip olduğu Türk takımının başına geçiyor
Evdeki ekonomi savaşları: Elektrikli ısıtıcıların gerçek maliyeti
Evdeki ekonomi savaşları: Elektrikli ısıtıcıların gerçek maliyeti
Miras dağıtılınca Türkiye'nin en zengin insanı olacak: Murat Ülker'i geride bırakacak
Uzman isim gününü vererek uyardı: İstanbul'a kar ve dondurucu soğuk geliyor
Ankara'da ücretsiz ulaşım dönemi başlıyor
Ankara'da ücretsiz ulaşım dönemi başlıyor
2026 memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı belli oldu! Enflasyon farkı ortaya çıktı
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı
Amedspor'u kutladı
Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı
Dünya
İsrail basını Netanyahu'nun İran mesajını duyurdu
İsrail basını Netanyahu'nun İran mesajını duyurdu
İsrail Lübnan'da 4 beldeyi hedef aldı!
İsrail Lübnan'da 4 beldeyi hedef aldı!