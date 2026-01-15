Edirne’de otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

Yayınlanma:
Edirne'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, tarlaya savrulup takla attı. Ters dönen araçta 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Edirne-Havsa arasındaki D-100 kara yolunun Oğulpaşa köyü yakınlarında meydana geldi. E.K.T. yönetimindeki 22 UP 622 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi üzerine takla atarak tarlaya devrildi.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Katliam gibi kazada ölü sayısı 4’e çıktıİki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Katliam gibi kazada ölü sayısı 4’e çıktı

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 22 yaşındaki iki genç yaralandıKontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 22 yaşındaki iki genç yaralandı

TAKLA ATAN OTOMOBİLDE İKİ KİŞİ YARALANDI

Yaklaşık 100 metre savrulan ve tarlada ters dönen otomobilden fırlayan T.B. ile sürücü E.K.T., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yaralılar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan T.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

