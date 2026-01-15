Edirne’de otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

Kaza, saat 20.30 sıralarında Edirne-Havsa arasındaki D-100 kara yolunun Oğulpaşa köyü yakınlarında meydana geldi. E.K.T. yönetimindeki 22 UP 622 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi üzerine takla atarak tarlaya devrildi.

Yaklaşık 100 metre savrulan ve tarlada ters dönen otomobilden fırlayan T.B. ile sürücü E.K.T., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yaralılar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan T.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.