İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Katliam gibi kazada ölü sayısı 4’e çıktı
Batman’da iki otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 4’e çıktı. Meydana gelen kazada yaralanan 3 kişiden Umut Tekin de, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Batman'da, Güney Çevreyolu Balpınar beldesi mevkisinde, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen otomobil ile otomobil çarpıştı. Savrulan iki otomobil, bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde araçlarda bulunan Baran Demirhan, Serhat Ataca ve Ahmet Kayra’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı 3 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Umut Tekin de tedaviye alındığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Umut Tekin’in cenazesi otopsi için morga götürüldü.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİLER!

Baran Demirhan, Serhat Ataca ve Ahmet Kayra’nın cenazeleri, işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Cenazeler, Binatlı köyüne götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak:DHA

