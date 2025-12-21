Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 22 yaşındaki iki genç yaralandı

Bursa’da kontrolden çıkan otomobil tarlaya savrularak devrildi. Kazada 22 yaşındaki iki genç yaralandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak yağış, kazaya neden oldu. Saat 15.30 sıralarında Kırsal Cerrah Mahallesi mevkisindeki Gazi Mareşal Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, yağmur nedeniyle bir anda kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

22 yaşındaki Füsun Y. idaresindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yol kenarında bulunan tarlaya devrildi.

Tarlada ters dönerek durabilen otomobilin sürücüsü Füsun Y. ve yanındaki Gökçe D. (22) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan her iki gencin de genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:DHA

