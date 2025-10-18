Diyarbakır’da 'Öcalan’a özgürlük' yürüyüşüne polis müdahalesi

Diyarbakır’da 'Öcalan’a özgürlük' yürüyüşüne polis müdahalesi
DEM Parti Gençlik Meclisi’nin çağrısıyla terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a 'özgürlük' talebiyle yapılan yürüyüşe polis müdahale etti.

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması talebiyle DEM Parti Gençlik Meclisi’nin çağrısıyla Diyarbakır’da yürüyüş düzenlendi.

SUR'A ÖCALAN POSTERİ ASACAKLARDI

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş, Diyarbakır Milletvekilleri Serhat Eren, Adalet Kaya ve Mehmet Kamaç ile çok sayıda kişinin katılımıyla yapılan ve taşınan Öcalan posterinin Sur ilçesindeki Ben u Sen burcuna asılmasının hedeflendiği yürüyüş, merkez Yenişehir ilçesindeki Ali Pınar Köprüsü’nde başladı.

2 KİLOMETRE YÜRÜDÜLER

Havai fişekler eşliğinde 2 kilometre yürüyen grup, Ben u Sen burcuna giden Urfa Kapı mevkisini ulaşıma kapatan polis tarafından durduruldu.

Katılımcılara seslenen polis, yürüyüşün burada son bulması ve açıklamaların yapılıp dağılmaları uyarısı yaptı. Grup ise Ben u Sen burcuna yürüyüp açıklama yapacağını bildirdi.

BİBER GAZIYLA MÜDAHALE EDİLDİ

Polis ve yürüyüş yapan grup arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin ardından polis, grubu dağıtmak için biber gazı kullandı. Gerginliğin son bulması için devreye giren DEM Parti Milletvekili Adalet Kaya biber gazından etkilenirken, polisin DEM Parti İl Eş Başkanı Abbas Şahin’e biber gazı sıktığı anlar kameraya yansıdı.

Gerginliğin sona erdikten sonra Kürtçe açıklama yapıldı ve yürüyüşe katılanlar dağıldı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

