CHP lideri Özel'den Hrant Dink paylaşımı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hrant Dink’in katledilişinin 19. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden bir anma mesajı yayımladı.

Hrant Dink'in öldürüldüğü 19 Ocak 2007'den bu yana devam eden hukuk mücadelesine değinen Özel, cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılması konusundaki kararlılıklarını dile getirdi.

Özgür Özel, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkenin barışını ve kardeşliğini savunan Hrant Dink’i katledilişinin 19. yılında saygı ve rahmetle anıyorum. Tüm gerçekler ortaya çıkana, tüm sorumlular yargılanana kadar bu cinayeti unutturmayacağız."

Bu ülkenin barışını ve kardeşliğini savunan Hrant Dink’i katledilişinin 19. yılında saygı ve rahmetle anıyorum.



Tüm gerçekler ortaya çıkana, tüm sorumlular yargılanana kadar bu cinayeti unutturmayacağız. pic.twitter.com/tivLEWWLnC — Özgür Özel (@eczozgurozel) January 19, 2026

Hrant Dink katledilişinin 19'uncu yılında vurulduğu yerde anılacak!

VURULDUĞU YERDE ANILACAK

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007'de uğradığı suikast sonucu katledilişinin 19. yıl dönümünde, "Hakikatin İzinde, Adaletin Peşinde" sloganıyla vurulduğu yer olan Sebat Apartmanı önünde anılacak.