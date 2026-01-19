Hrant Dink katledilişinin 19'uncu yılında vurulduğu yerde anılacak!

Hrant'ın Arkadaşları İnisiyatifi ve Hrant Dink Vakfı'nın çağrısıyla düzenlenen anma töreni, bugün saat 14.30’da Şişli Halaskargazi Caddesi'ndeki eski Agos Gazetesi çalışma ofisinin (günümüzde 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı) bulunduğu Sebat Apartmanı önünde başlayacak. Her yıl olduğu gibi binlerce kişinin katılması beklenen törende, adalet talebi bir kez daha dile getirilecek.

SEBAT APARTMANI’NDA KALP ATACAK

Akşam saat 19.00 ile 23.00 arasında, sanatçı Ohannes Şaşkal’ın Hrant Dink anısına hazırladığı özel animasyon Sebat Apartmanı’nın dış cephesine yansıtılacak.

Anma programı nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Şişli’de geniş kapsamlı trafik düzenlemesine gitti. Saat 11.00 itibarıyla Halaskargazi Caddesi iki yönlü olarak trafiğe kapatılırken, alternatif güzergah olarak Valikonağı, Rumeli ve Abide-i Hürriyet caddeleri belirlendi.