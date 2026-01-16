Hrant Dink davasında ailenin itirazına "zarar görmediniz" reddi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 10 Ocak 2025'te Ogün Samast, Yasin Hayal ve Erhan Tuncel’in de aralarında bulunduğu yedi sanık hakkında "örgüt adına suç işleme" davasını zaman aşımı gerekçesiyle düşürmüştü. Dink ailesi avukatlarının bu karara karşı yaptığı itirazı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, başvuruyu "sıfat yokluğu" nedeniyle reddetti. Kararın gerekçesinde, suçun niteliği itibarıyla ailenin suçtan "doğrudan doğruya zarar görmediği", bu nedenle davaya katılma ve kararı istinaf etme yetkilerinin olmadığı savunuldu.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NIN İTİRAZINA DA RED

Kısa Dalga'dan Canan Coşkun'un haberine göre, mahkeme sadece Dink ailesinin değil, davaya katılan bir diğer taraf olan Cumhurbaşkanlığı'nın itirazını da geri çevirdi. Daire, Cumhurbaşkanlığı vekilinin de "örgüt adına suç işleme", "örgüte üye olma" ve "kasten öldürme" suçları yönünden hükmü istinaf etme yetkisinin bulunmadığına karar verdi. Bu kararla birlikte, davanın en kritik suçlamalarından biri olan örgüt bağlantısı konusundaki itiraz yolları istinaf düzeyinde kapanmış oldu.

Hrant Dink davasında 9 sanığa müebbet 3 sanığa beraat

19 YILLIK ADALET ARAYIŞI SÜRÜYOR

Cinayetin üzerinden 19 yıl geçmesine rağmen dosyada henüz kesinleşmiş bir hüküm bulunmuyor. Kamu görevlileri ve sivil sanıklar yönünden dosyalar İstinaf ve Yargıtay’da incelenmeyi beklerken, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvurular da henüz sonuçlanmadı. Davanın zaman aşımıyla kademeli olarak kapanması, kamuoyunda "cezasızlık" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.