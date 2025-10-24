Cevdet Yılmaz KKTC Cumhurbaşkanı'nı ziyaret etti!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman bir görüşme gerçekleştirdi. Devir teslim töreninin ardından Erhürman'ın Cumhurbaşkanlığı makam odasında yer alan görüşmede konuşma yapan Yılmaz, 19 Ekim günü gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı devir teslim törenine iştirak etmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

ERHÜRMAN’A TEBRİKLERİNİ İLETTİ!

Seçimler sonucunda Kıbrıs Türk halkının sahip olduğu demokratik olgunluğu bir kez daha ortaya koyduğunu, iradesini sandığa yansıttığını belirten Yılmaz, “Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımızın Kıbrıs Türk halkına kalbi selamlarını ve Sayın Erhürman’a tebrik dileklerini iletmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Seçimlerin, Kıbrıs Türklerinin hür ve egemen iradesini göstermesinin yanı sıra KKTC'deki yerleşmiş devlet geleneğini ve güçlü demokrasisini yansıtması anlamında da önemli olduğunu ifade eden Cevdet Yılmaz, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 6. Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Tufan Erhürman’ı da tebrik ediyorum. Sadece kendine oy verenlerin değil, tüm Kıbrıs Türk halkının Cumhurbaşkanı olduğunu, kimsenin kaybetmediğini, Türkiye Cumhuriyeti ile dış politikada yakın istişare içinde olacağına ilişkin açıklamalarının kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum. Seçimlerin demokratik olgunluk içinde geçmesini sağlayan tüm adaylara, partilere ve kurumlara da tebriklerimi sunuyorum.” açıklamasını yaptı.

“MİLLİ DAVAMIZIN AYRILMAZ BİR PARÇASI OLARAK GÖRMEKTEYİZ”

Yılmaz, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a da ülkesine verdiği hizmetlerden ve bu süreçte Türkiye Cumhuriyeti ile yürüttüğü verimli işbirliğinden dolayı teşekkür ederken “Edindiği tecrübe ile ülkesine ve milletine hizmet etmeye devam edeceğine inanıyor, yaşamının bu yeni döneminde kendisine sağlık ve esenlik diliyorum” dedi.

Sözlerinin devamında, “Anavatan ve garantör Türkiye olarak, tarihi, hukuki ve insani sorumluluklarımız çerçevesinde ve Ada’nın gerçeklerine uygun biçimde, Kıbrıs Türk halkının, huzur, refah ve kalkınmasına yönelik gayretlere katkıda bulunmaya devam edeceğiz. KKTC’nin her alanda gelişmesi için durmaksızın çalışmayı sürdüreceğiz. Kıbrıs Türk halkının kalkınmasına destek olmayı tarihi bir sorumluluk, ortak bir kaderin ve milli davamızın ayrılmaz bir parçası olarak görmekteyiz.” sözlerini sarf eden Yılmaz, “Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da, milli davamıza sahip çıkmaya, Kıbrıs Türkünün adalet mücadelesine destek vermeye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını her platformda savunmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erhürman’a da iyi dileklerini ileterek “Kendisini en yakın zamanda Türkiye’de görmek istediğimizi de ifade etmek istiyorum. Cumhurbaşkanı olarak; ülkelerimiz arasındaki ortak çalışmalar başta olmak üzere KKTC ve Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini koruma ve geliştirme yolunda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“İYİ İLİŞKİLER İÇİNDE OLACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da, Yılmaz’a, kendilerini devir teslim töreninde yalnız bırakmayıp KKTC’ye gelmesi nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Türkiye ile KKTC ilişkilerinin her zaman büyük bir önem taşıdığını vurgulayan Erhürman, her zaman her konuda iyi ilişkiler ve istişare içinde olacaklarını ifade etti. Erhürman, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok daha ileriye taşınması için bundan sonra birlikte çok daha yoğun bir şekilde çalışacaklarını belirterek Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarının korunması için Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini iletti. Erhürman, ilk fırsatta Ankara’ya ziyarette bulunacaklarını belirtti.