Son Dakika | Cumhur İttifakı'nda KKTC çatlağı büyüyor! Erdoğan Erhürman'ı Türkiye'ye davet etti

Yayınlanma:
Son dakika... Cumhur İttifakı'nda KKTC'deki seçimleri ardından oluşan çatlak büyüyor. MHP Lideri Bahçeli, seçim sonuçlarına karşı KKTC'nin Türkiye'ye katılması gerektiği açıklaması yapsa da Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, seçimi kazanan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ı Türkiye'ye davet etti. Erdoğan, "Bizim Kuzey Kıbrıs'a yan bakmamız, ters bakmamız asla mümkün değil" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turundan geri döndü.

Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman'a üst düzey ziyaretlerde bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, dönüşte de uçaktakilerin sorularını yanıtladı:

Erdoğan, ittifak ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin KKTC seçimlerini tanımama yönündeki açıklamalarının aksine konuştu.

Erdoğan, KKTC'nin iradesine saygı duyduklarını belirtti. Erdoğan, yeni seçilen KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı da Türkiye'ye davet etti. Erdoğan şunları dile getirdi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Kıbrıs'la ilgili şu ana kadar AK Parti iktidarında ilişkilerimiz nasıl olduysa bundan sonra da yine aynı şekilde devam edecektir. Bizim Kuzey Kıbrıs'a yan bakmamız, ters bakmamız asla mümkün değil. Yapılan önemli bir seçimdir ve Kıbrıs Türkünün iradesi bizim için çok saygındır. Bunun için kendilerini tebrik ettik. Bu kadar yatırımı biz Kuzey Kıbrıs'a boşuna yapmadık. Yıllar yılı biz Kuzey Kıbrıs'a giderdik. Cumhurbaşkanlığı binası küçüktü, orada bizi karşılarlardı, orada törenlerimizi yapardık. “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yakışan bir parlamento binasını ve Cumhurbaşkanlığı binasını yapmak gerekir” dedik ve süratle de parlamento binasını ve Cumhurbaşkanlığı makamını orada inşa ettik. Güney Kıbrıs’ta ise böyle bir şey yok. Seçim yapıldı biz de demokrasiye inanan bir lider olarak telefonla, seçimi kazanan adayı tebrik ettik. “Şu anda bir Körfez ziyaretim var. Körfez ziyaretinden sonra kapımız sizlere açık, buyurun, sizleri bekliyoruz” dedik. Kendileri de bu ziyareti gerçekleştireceklerini söylediler. Yabancı değiliz birbirimize, görüşeceğiz. İnşallah bu hafta sonuna kadar bu ziyaret gerçekleşirse kendileriyle etraflıca Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkilerini, ele alacağız.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

