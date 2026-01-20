Bursa'yı karıştıran 'çakarlı araç' iddiasında emniyet müdür yardımcısına inceleme

Kendisine kamu görevi için verilen çakarlı aracı eşine tahsis eden ve bir polis memurunu da şoför yapan Emniyet Müdür Yardımcısı hakkında inceleme başlatıldı.

Bursa Osmangazi Borsa Kız Mesleki ve Anadolu Lisesi’nde görevli müdür yardımcısı Ö.A.S.’nin, Emniyet Müdür Yardımcısı olan eşi Ş.S.’ye tahsisli çakarlı makam aracını yaklaşık bir yıl boyunca okula gidip gelirken kullandığına ilişkin iddialar gündem yaratmıştı.

POLİS MEMURUNU ŞOFÖR YAPTILAR!

Nefes’ten Merve Şişman’ın haberine göre, Ö. A. S.’nin, hem mevcut görev yaptığı okulda hem de önceki görev yerinde çakarlı makam aracını düzenli olarak kullandığı ileri sürülürken aracı kullanan polis memurunun okul girişlerinde araç kapısını açtığı, eşyalarını taşıdığı ve fiilen özel şoförlük yaptığı da iddia edildi.

Okul bahçesine çakarlı araçla giriş-çıkış yapıldığına ilişkin görüntülerin de bulunduğu kaydedildi.

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ÜZERİNDE BASKI KURDU İDDİASI!

Okulda görev yapan bazı idareci ve öğretmenlerin, Ö. A. S.’nin eşinin emniyetteki görevini hatırlatarak çalışma arkadaşları üzerinde baskı kurduğunu, “Arabanı çektiririm” gibi ifadeler kullandığını iddia etti.

HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI!

Söz konusu iddialara ilişkin Emniyet Müdür Yardımcısı Ş.S. hakkında inceleme başlatıldı. İnceleme kapsamında, çakarlı makam aracının tahsis amacı dışında kullanılıp kullanılmadığı, araçta görevli personelin özel işlerde görevlendirilip görevlendirilmediği ve kamu gücünün kişisel nüfuz aracı haline getirilip getirilmediğinin incelendiği ifade edildi.

