Bodrum Uluslararası Film Festivali'nde Onur Ödülleri sahiplerini buldu
Bodrum Uluslararası Film Festivali, dün akşam düzenlenen resmi törenle başladı. Törende, Onur Ödülleri sahiplerini buldu.

Bodrum Uluslararası Film Festivali (BIFF), dün akşam düzenlenen resmi törenle başladı. Türkiye ile Yunanistan arasında sanatsal bir köprü kurmayı amaçlayan film festivali, 12 yıllık Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sektör Zirvesi deneyiminin üzerine inşa edildi.

Açılış töreninde festivalin jüri üyeleri, seyircilere tanıtıldı. Jüri başkanlığını ünlü yönetmen Tony Gatlif üstlenirken, jüri üyeleri arasında Elis Jaladö, Fadik Sevin Atasoy, Hülya Uçansu ve İranlı yönetmen Reza Mirkarimi yer aldı. Sunucular, jüriye teşekkür ederek festival boyunca bu isimlerin sinema adına önemli katkılar sunacağını belirtti.

"NE SİNEMA OLUR, NE SANAT, NE KÜLTÜR"

Festivalin kurucusu ve direktörü Cenk Sezgin, 12 yıldır Bodrum’da sinemaseverleri bir araya getirmekten gurur duyduğunu belirtti. Bu festivali uluslararası boyuta taşıyarak “Bodrum Uluslararası Türk Filmleri Festivali”ne dönüştürdüklerini açıkladı.

Sezgin, “Sinemanın seyircisiz kaldığı bir ortamda ne sinema olur, ne sanat, ne kültür” sözleriyle katılımcılara teşekkür etti ve festivali bugünlere taşıyanlara şükranlarını sundu. Sanat yönetmenliğini Alin Taşçıyan’ın danışmanlığını ise Elif Dağdeviren'in üstlendiği tören, onur ödüllerinin takdim edilmesiyle devam etti.

ONUR ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ

Festivalde, Hülya Uçansu, onur ödülüne layık görüldü. Ülkemizin zor bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Uçansu, şu ifadeleri kullandı:

"Sözlerinden korkan, gelecek hayalleri kuramayan gençlerimiz ve hukuksuzlukla mücadele eden toplumun her kesimiyle karşı karşıyayız. Bu karanlık tablo karşısında karamsar olmak doğal, ancak kalplerimizin iyimserliğini ve umudu koruması gerekiyor. Hayatımın en güzel 25 yılını geçirdiğim İKSV evindeki dostlarım adına bu ödülü alıyorum."

Onur ödülüne layık görülen diğer isim olan Tony Gatlif ise sinema sanatını yaşatanlara teşekkür etti.

HALİKARNAS BALIKÇISI ÖDÜLÜ SAHİBİNİ BULDU

Festivalin bir yadigârı olan "Halikarnas Balıkçısı Ödülü”, bu yıl TBMM Milletvekili Serkan Bayram’a takdim edildi. Kaymakam Ali Sırmalı tarafından verilen ödül öncesinde kısa bir konuşma yapan Bayram, hayatını konu alan ve birçok ülkeden ödül alan “Buğday Tanesi” filminden bahsederek engelsiz bir dünya dileğinde bulunarak “Kimsenin engelinden dolayı geri kalmadığı bir dünya istiyoruz. Savaş istemiyoruz, barış istiyoruz” dedi.

"YILIN SİNEMA İZLEYİCİSİ" ÖDÜLÜ

Bodrum Uluslararası Film Festivali’nde bu yıl ilk kez verilen “Yılın Sinema İzleyicisi” ödülünün sahibi Adem Kaya oldu. Kaya, son 12 ayda 51 kez sinemaya giderek en çok bilet satın alan izleyici unvanını kazandı. Ankara’da yaşayan Kaya, festivale katılamazken ödülü daha sonra kendisine ulaştırılacak.

