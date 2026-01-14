Beyoğlu'nda tarihi bina yola devrildi: Faciadan şans eseri dönüldü

Yayınlanma:
Beyoğlu'ndaki tarihi bir metruk binanın duvarı aniden yola yıkıldı. Olay yerine sevk edilen ekipler, enkaz altında kalan olup olmadığını araştırırken, sokak trafiğe kapatıldı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde tarihi bir binanın duvarı yıkılarak yola devrildi. Piri Paşa Mahallesi Müse Sokak'ta bulunan ve uzun süredir boş olan taş binanın duvarı, henüz bilinmeyen bir sebeple aniden çöktü.

DUVAR ANİDEN YOLA YIKILDI

Meydana gelen çökme olayının ardından çevredekiler tarafından yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ENKAZ ALTINDA ARAMA YAPILDI

İtfaiye ekipleri, yıkılan duvarın altında mahsur kalan veya yaralanan bir kişi olup olmadığını kontrol etmek için detaylı bir arama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan ilk incelemelerde can kaybı veya yaralanma olmadığı anlaşıldı.

Beyoğlu'nda apartmanda yangın: 2 kişi hastaneye kaldırıldıBeyoğlu'nda apartmanda yangın: 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Beyoğlu'nun ortasında kapkaç yapıp serbest kaldılar! Alüminyum folyo oyunuBeyoğlu'nun ortasında kapkaç yapıp serbest kaldılar! Alüminyum folyo oyunu

ALAN GÜVENLİĞE ALINDI

Duvarın üzerinde kalan ve düşme riski taşıyan kalıntılar nedeniyle, güvenlik önlemi olarak sokağın ilgili bölümü şerit çekilerek trafiğe kapatıldı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

